Sunderland-AZ Alkmaar, anteprima di UEFA Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Sunderland-AZ Alkmaar: dettagli della partita

Europa League - Game Week 1 16 set 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. e AZ Alkmaar daranno il calcio d'inizio il 16 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il calcio europeo torna a Wearside

Il Sunderland torna allo Stadium of Light per aprire la propria campagna nella fase campionato di UEFA Europa League contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar. Dopo una dura sconfitta in Premier League nel fine settimana, la squadra di Régis Le Bris punta a ripartire sotto i riflettori e a conquistare punti preziosi nelle prime battute davanti ai propri tifosi. Per l'AZ Alkmaar, la trasferta nel nord-est dell'Inghilterra dopo un pareggio in campionato rappresenta un'opportunità per affermare il proprio pedigree europeo e prendere slancio sul continente.

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Il passo falso del Sunderland contro l'Arsenal

Il Sunderland arriva alla sfida di mercoledì con l'obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Arsenal in Premier League nella 4ª giornata (12 settembre). Dopo aver resistito per tutto il primo tempo chiuso sullo 0-0, il Sunderland ha incassato al 57' il gol di Bruno Guimarães prima che un rigore nel finale di Bukayo Saka mettesse al sicuro il successo degli ospiti. Il risultato ha posto fine a una settimana da imbattuti che comprendeva il pareggio per 1-1 sul campo del Brentford e la vittoria per 1-0 sull'Hull City in EFL Cup.

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Il punto dei Kaaskoppen all'AFAS Stadium

L'AZ Alkmaar arriva in Inghilterra dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Willem II in Eredivisie nella 6ª giornata (11 settembre). Il capitano Jordy Clasie ha portato avanti l'AZ al 32', ma Devin Haen ha pareggiato per il Willem II all'81'. Il risultato arriva sulla scia della vittoria esterna per 3-2 contro l'SC Heerenveen e consente alla squadra di Maarten Martens di restare saldamente nella metà alta della classifica di Eredivisie in vista dell'impegno europeo.

Il pubblico di casa del Sunderland riuscirà a scardinare la barriera tattica dell'AZ Alkmaar?

Le sfide tra squadre inglesi e olandesi mettono costantemente in evidenza contrasti tattici dinamici. Il blocco medio fisico del Sunderland e l'energia portata da Granit Xhaka ed Enzo Le Fée metteranno alla prova la costruzione del possesso dell'AZ guidata da Jordy Clasie e Calvin Stengs. Nel frattempo, Brian Brobbey proverà a fare da perno al fronte offensivo del Sunderland contro la struttura difensiva dell'AZ. Con in palio il massimo slancio nella fase campionato alla 1ª giornata, la sfida di mercoledì promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Regis Le Bris non ha confermato il probabile undici iniziale in vista di questa sfida di Europa League e, al momento, il club non ha diffuso informazioni su infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti non appena disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Per l'AZ Alkmaar, anche il tecnico Leeroy Echteld non ha ancora rivelato i suoi piani di formazione per la trasferta a Wearside. Al momento non sono disponibili dati su infortuni o squalifiche per la squadra ospite e le ultime informazioni saranno riportate qui non appena emergeranno.

Forma

Il Sunderland si presenta a questa sfida con un bilancio di W2 D1 L1 nelle ultime quattro partite ufficiali, con l'uscita più recente conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Brentford in Premier League il 5 settembre. Prima di allora, aveva ottenuto una vittoria per 1-0 sul Fulham e subito una sconfitta per 2-1 contro l'Ipswich Town. Nelle ultime cinque partite, compresa la pre-season, i Black Cats hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti tre.

L'AZ Alkmaar arriva in forma straordinaria, avendo vinto tutte le ultime cinque partite in Eredivisie. Il risultato più recente è stato il successo esterno per 3-2 sul campo dell'SC Heerenveen il 6 settembre, dopo il 5-2 inflitto al Go Ahead Eagles la settimana precedente. La squadra di Echteld è stata prolifica e la sua striscia di imbattibilità risale all'inizio della stagione.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Sunderland e AZ Alkmaar. Questa partita rappresenta un capitolo inedito tra i due club a livello europeo.