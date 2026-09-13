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Sunderland-AZ Alkmaar, anteprima di UEFA Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Sunderland vs Alkmaar
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Anteprima completa della sfida tra Sunderland A.F.C. e AZ Alkmaar in UEFA Europa League. Analizziamo i recenti risultati in campionato, il momento di forma e i temi chiave in vista di questa gara inaugurale di mercoledì sera allo Stadium of Light.

Sunderland-AZ Alkmaar: dettagli della partita

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Europa League - Game Week 1
Stadium of Light

Sunderland A.F.C. e AZ Alkmaar daranno il calcio d'inizio il 16 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il calcio europeo torna a Wearside

Il Sunderland torna allo Stadium of Light per aprire la propria campagna nella fase campionato di UEFA Europa League contro gli olandesi dell'AZ Alkmaar. Dopo una dura sconfitta in Premier League nel fine settimana, la squadra di Régis Le Bris punta a ripartire sotto i riflettori e a conquistare punti preziosi nelle prime battute davanti ai propri tifosi. Per l'AZ Alkmaar, la trasferta nel nord-est dell'Inghilterra dopo un pareggio in campionato rappresenta un'opportunità per affermare il proprio pedigree europeo e prendere slancio sul continente.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Il passo falso del Sunderland contro l'Arsenal

Il Sunderland arriva alla sfida di mercoledì con l'obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Arsenal in Premier League nella 4ª giornata (12 settembre). Dopo aver resistito per tutto il primo tempo chiuso sullo 0-0, il Sunderland ha incassato al 57' il gol di Bruno Guimarães prima che un rigore nel finale di Bukayo Saka mettesse al sicuro il successo degli ospiti. Il risultato ha posto fine a una settimana da imbattuti che comprendeva il pareggio per 1-1 sul campo del Brentford e la vittoria per 1-0 sull'Hull City in EFL Cup.

AZ Alkmaar v NEC Nijmegen - Dutch KNVB BekerGetty Images

Il punto dei Kaaskoppen all'AFAS Stadium

L'AZ Alkmaar arriva in Inghilterra dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Willem II in Eredivisie nella 6ª giornata (11 settembre). Il capitano Jordy Clasie ha portato avanti l'AZ al 32', ma Devin Haen ha pareggiato per il Willem II all'81'. Il risultato arriva sulla scia della vittoria esterna per 3-2 contro l'SC Heerenveen e consente alla squadra di Maarten Martens di restare saldamente nella metà alta della classifica di Eredivisie in vista dell'impegno europeo.

Il pubblico di casa del Sunderland riuscirà a scardinare la barriera tattica dell'AZ Alkmaar? 

Le sfide tra squadre inglesi e olandesi mettono costantemente in evidenza contrasti tattici dinamici. Il blocco medio fisico del Sunderland e l'energia portata da Granit Xhaka ed Enzo Le Fée metteranno alla prova la costruzione del possesso dell'AZ guidata da Jordy Clasie e Calvin Stengs. Nel frattempo, Brian Brobbey proverà a fare da perno al fronte offensivo del Sunderland contro la struttura difensiva dell'AZ. Con in palio il massimo slancio nella fase campionato alla 1ª giornata, la sfida di mercoledì promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Sunderland - Alkmaar

Allenatore

  • R. Le Bris

Regis Le Bris non ha confermato il probabile undici iniziale in vista di questa sfida di Europa League e, al momento, il club non ha diffuso informazioni su infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle squadre saranno aggiunti non appena disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Per l'AZ Alkmaar, anche il tecnico Leeroy Echteld non ha ancora rivelato i suoi piani di formazione per la trasferta a Wearside. Al momento non sono disponibili dati su infortuni o squalifiche per la squadra ospite e le ultime informazioni saranno riportate qui non appena emergeranno.

Forma

SUN

SUN - Forma

IPS
S2-1
FUL
V1-0
BRE
D1-1
HUL
V1-0
ARS
S0-2
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AZ

AZ - Forma

UTR
V1-4
SIT
V0-2
GAE
V5-2
HEE
V2-3
WII
D1-1
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Sunderland si presenta a questa sfida con un bilancio di W2 D1 L1 nelle ultime quattro partite ufficiali, con l'uscita più recente conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Brentford in Premier League il 5 settembre. Prima di allora, aveva ottenuto una vittoria per 1-0 sul Fulham e subito una sconfitta per 2-1 contro l'Ipswich Town. Nelle ultime cinque partite, compresa la pre-season, i Black Cats hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti tre.

L'AZ Alkmaar arriva in forma straordinaria, avendo vinto tutte le ultime cinque partite in Eredivisie. Il risultato più recente è stato il successo esterno per 3-2 sul campo dell'SC Heerenveen il 6 settembre, dopo il 5-2 inflitto al Go Ahead Eagles la settimana precedente. La squadra di Echteld è stata prolifica e la sua striscia di imbattibilità risale all'inizio della stagione.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Sunderland e AZ Alkmaar. Questa partita rappresenta un capitolo inedito tra i due club a livello europeo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsigliaMarsigliaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
MilanMilanMIL
00000000
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalisburgoSalisburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualificato agli ottavi di finale

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