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Sunderland-Arsenal, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Sunderland vs Arsenal
Premier League
Sunderland
Arsenal

Anteprima completa della sfida tra Sunderland e Arsenal in Premier League. Analizziamo i risultati della 3ª giornata, il momento delle due squadre e i temi chiave in vista della sfida di sabato sera allo Stadium of Light.

Sunderland-Arsenal: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 4
Stadium of Light

Sunderland e Arsenal scenderanno in campo il 12 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Saturday night di Premier League nel North East

Il Sunderland torna in casa per ospitare l'Arsenal, tra le contendenti al titolo, allo Stadium of Light nella quarta giornata della Premier League 2026/27. Dopo un combattuto pareggio in trasferta, i Black Cats puntano a mettere alla prova la propria forza casalinga contro una delle squadre più in forma del campionato. Per l'Arsenal, reduce da una trasferta in Champions League a metà settimana e forte di un percorso netto in patria, conquistare tutti e tre i punti lontano da casa è fondamentale per mantenere lo slancio in vetta alla classifica.

Brentford v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

La resilienza del Sunderland nella terza giornata: il rigore di Le Fée salva un punto a Brentford

Il Sunderland arriva alla sfida di sabato dopo un solido 1-1 in trasferta contro il Brentford al Gtech Community Stadium nella terza giornata, il 5 settembre. Dopo aver incassato il gol di Vitaly Janelt al 56', il Sunderland è rientrato in partita e si è procurato un rigore all'81', trasformato con freddezza dal centrocampista Enzo Le Fée. Il risultato fa seguito al successo casalingo per 1-0 contro il Fulham nella seconda giornata e porta la squadra di Régis Le Bris a quota quattro punti nelle prime tre partite di Premier League.

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images

Il trionfo dell'Arsenal nella terza giornata: Havertz e Ødegaard firmano la rimonta nel derby

L'Arsenal si reca a Tyne and Wear pieno di fiducia dopo aver ottenuto una drammatica vittoria casalinga per 2-1 contro i rivali londinesi del Chelsea all'Emirates Stadium nella terza giornata, il 6 settembre. Nonostante il gol subito in avvio da Morgan Rogers al 2', la squadra di Mikel Arteta ha reagito con forza. Kai Havertz ha pareggiato al 24' prima che il capitano Martin Ødegaard andasse a segno a inizio secondo tempo, mantenendo l'Arsenal a punteggio pieno con nove punti in tre partite.

La posta in palio allo Stadium of Light: blocco basso casalingo contro una pretendente al titolo

Storicamente, le visite allo Stadium of Light rappresentano una sfida fisica per le squadre in trasferta. L'assetto difensivo del Sunderland, imperniato su Kevin Danso e Granit Xhaka, proverà a spezzare la costruzione centrale dell'Arsenal. Nel frattempo, l'Arsenal si affiderà ai movimenti creativi di Martin Ødegaard e Bukayo Saka per trovare varchi. Con posizioni importanti in campionato già in palio nelle prime fasi della stagione, la sfida di sabato promette battaglia intensa fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Sunderland - Arsenal

Allenatore

  • R. Le Bris

Regis Le Bris non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche in vista della partita e il Sunderland non ha ancora diffuso una probabile formazione. Sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

L'Arsenal dovrà fare a meno di Jurrien Timber e William Saliba per infortunio. Mikel Arteta non ha confermato una probabile formazione titolare e le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena disponibili.

Forma

SUN

SUN - Forma

RCL
V0-2
REN
V2-1
IPS
S2-1
FUL
V1-0
BRE
D1-1
Gol segnato (subito)
7/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARS

ARS - Forma

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
Gol segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Sunderland si presenta alla partita con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite competitive, con un'ulteriore vittoria in amichevole inclusa in questa serie. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 sul Fulham in Premier League del 30 agosto, e la squadra ha anche battuto il Rennes 2-1 in un'amichevole precampionato. La sconfitta è arrivata contro l'Ipswich Town, vincitore per 2-1 allo Stadium of Light il 22 agosto.

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando dieci gol e subendone soltanto uno. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 sul campo dell'Aston Villa il 31 agosto. La squadra ha anche battuto il Coventry City 3-0 all'esordio stagionale e il Manchester City 3-0 nel Community Shield. Questa serie comprende due clean sheet consecutivi in Premier League.

Precedenti

Testa a testa

SunderlandPareggioArsenal
0
1
4
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
4Gol segnati16
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 7 febbraio 2026, quando l'Arsenal ha battuto il Sunderland 3-0 all'Emirates Stadium in Premier League. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 allo Stadium of Light nel novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Arsenal ne ha vinti tre, con un pareggio e una sconfitta, segnando 14 gol contro i quattro del Sunderland.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
S
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
D
D
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
D
D
V
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
D
S
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
V
S
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
V
S
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
S
S
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
S
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
D
D
S
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
S
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
S
S
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
D
S
S
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
S
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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