Sunderland-Arsenal: dettagli della partita

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland e Arsenal scenderanno in campo il 12 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Premier League del sabato sera nel Nord Est

Il Sunderland torna in casa per ospitare l'Arsenal, tra le pretendenti al titolo, allo Stadium of Light per la 4ª giornata della Premier League 2026/27. Dopo un combattuto pareggio in trasferta, il Sunderland punta a mettere alla prova la propria forza casalinga contro una delle squadre più in forma del campionato. Per l'Arsenal, reduce da una trasferta di Champions League in settimana e con un percorso netto in campionato, conquistare i tre punti lontano da casa è fondamentale per mantenere lo slancio in vetta alla classifica.

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La resistenza del Sunderland nella 3ª giornata: un rigore di Le Fée salva un punto a Brentford

Il Sunderland arriva alla sfida di sabato dopo un solido pareggio per 1-1 in trasferta contro il Brentford al Gtech Community Stadium nella 3ª giornata, il 5 settembre. Dopo aver subito il gol di Vitaly Janelt al 56', il Sunderland è rientrato in partita e si è procurato un rigore all'81', trasformato con freddezza dal centrocampista Enzo Le Fée. Il risultato fa seguito alla vittoria casalinga per 1-0 contro il Fulham nella 2ª giornata e porta la squadra di Régis Le Bris a quota quattro punti nelle prime tre partite di Premier League.

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Il successo dell'Arsenal nella 3ª giornata: Havertz e Ødegaard guidano la rimonta nel derby

L'Arsenal arriva nel Tyne and Wear pieno di fiducia dopo aver ottenuto una drammatica vittoria casalinga per 2-1 contro i rivali londinesi del Chelsea all'Emirates Stadium nella 3ª giornata, il 6 settembre. Nonostante il gol subito in avvio da Morgan Rogers al 2', la squadra di Mikel Arteta ha reagito con forza. Kai Havertz ha pareggiato al 24' prima che il capitano Martin Ødegaard segnasse nelle prime fasi del secondo tempo, mantenendo perfetto il cammino dell'Arsenal con nove punti in tre partite.

Le poste in palio allo Stadium of Light: blocco basso casalingo contro una pretendente al titolo

Storicamente, le trasferte allo Stadium of Light rappresentano una sfida fisica per le squadre ospiti. L'assetto difensivo del Sunderland, imperniato su Kevin Danso e Granit Xhaka, proverà a interrompere la costruzione centrale dell'Arsenal. Nel frattempo, l'Arsenal farà affidamento sui movimenti creativi di Martin Ødegaard e Bukayo Saka per trovare varchi. Con posizioni chiave in classifica già in palio in questa fase iniziale della stagione, la sfida di sabato promette una battaglia intensa fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Notizie sulle squadre e rose

Regis Le Bris non ha preoccupazioni confermate per infortuni o squalifiche in vista della partita, e al momento il Sunderland non ha diffuso alcuna probabile formazione. Sono attesi ulteriori aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

L'Arsenal dovrà fare a meno di Jurrien Timber e William Saliba per infortunio. Mikel Arteta non ha confermato una probabile formazione iniziale e le notizie sulla squadra saranno aggiornate non appena disponibili.

Forma

Il Sunderland si presenta alla partita con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite ufficiali, con un'ulteriore vittoria in amichevole inclusa in questa serie. Il risultato più recente è stata la vittoria per 1-0 sul Fulham in Premier League del 30 agosto, e la squadra ha battuto anche il Rennes per 2-1 in un'amichevole precampionato. La sconfitta è arrivata contro l'Ipswich Town, che ha vinto 2-1 allo Stadium of Light il 22 agosto.

L'Arsenal ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando dieci gol e subendone soltanto uno. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 sul campo dell'Aston Villa il 31 agosto. La squadra ha anche battuto il Coventry City 3-0 all'esordio stagionale e il Manchester City 3-0 nel Community Shield. In questa serie ci sono anche due clean sheet consecutivi in Premier League.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste squadre risale al 7 febbraio 2026, quando l'Arsenal ha battuto il Sunderland 3-0 all'Emirates Stadium in Premier League. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 allo Stadium of Light nel novembre 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l'Arsenal ne ha vinti tre, con un pareggio e una sconfitta, e ha segnato 14 gol contro i quattro del Sunderland.