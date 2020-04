Sun - Walker viola di nuovo il lockdown: con Rooney senza distanza sociale

Dopo il festino, l'incontro con Rooney per la strada: niente di organizzato, ma la polizia ha chiesto ai due in maniera veemente di tornare a casa.

Kyle Walker ci ricasca. In maniera, però, totalmente differente. Dopo essere finito n prima pagina per la festa organizzata con due escort nonostante la richiesta del governo inglese di rimanere in isolamento durante questo periodo, l'esterno inglese è stato beccato in strada con Wayne Rooney.

I due si sono infatti incontrati per la strada con le rispettive famiglie, chiaccherando a pochi cm di distanza. Qualcosa che non ha lasciato indifferenti le forze dell'ordine, che come evidenzia il Sun hanno strigliato in maniera pesante sia Walker che Rooney, chiedendo loro di rispettare la distanza sociale e tornare nelle proprie abitazioni.

Una fonte ha racconta la vicenda al Sun:

“I loro figli vanno alla stessa scuola, si sono visti e comprensibilmente si sono avvicinati gli uni agli altri. “Le due famiglie si sono fermate a parlare e all’improvviso è arrivata la polizia. Ma non era nulla di deliberato, è stato un comportamento molto innocente".

Stavolta nulla di scandaloso, ma un assembramento che ha fatto parlare molto di sè sui social. La polizia non avrebbe preso provvedimenti nei confronti della famiglia di Rooney, attualmente al , e di Walker. Ramanzina e tutti e due nelle proprie abitazioni dopo la discussione con le forze dell'ordine.

Riguardo la festa organizzata in casa propria, Walker ha chiesto scusa pubblicamente:

"Capisco che il mio ruolo pubblico di calciatore professionista mi imponga la responsabilità di essere un modello per gli altri. Voglio scusarmi con la mia famiglia, gli amici, il club e i tifosi per essere venuto meno a questa condizione. Ci sono degli eroi che stanno facendo la differenza, salvando vite e facendo enormi sacrifici: la scorsa settimana avevo evidenziato le loro grandi azioni. Al contrario, con le mie azioni sono andato in senso opposto al messaggio di state a casa, state al sicuro".

Nonostante le scuse, il ha comunque avviato una procedura disciplinare interna: possibile una pesante multa per Walker dopo quanto accaduto. L'incontro con Rooney, invece, non dovrebbe portare ad alcun provvedimento.