Süle lascerà il Bayern: è il quarto addio a parametro zero in poco tempo

David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez. E ora anche Niklas Süle. Il quarto addio a parametro zero al Bayern nel giro di pochissimo tempo è praticamente realtà: anche l'ex giocatore dell'Hoffenheim, il cui contratto va in scadenza al termine della stagione, se ne andrà da Monaco di Baviera senza rinnovare.

Le trattative per un possibile prolungamento del contratto di Süle erano recentemente arrivate a un punto morto. E ora, come appreso dalla Bild e confermato da GOAL, la decisione è presa: il giocatore ha rifiutato un significativo aumento di stipendio e, dal 1° luglio, se non ci saranno ribaltoni nelle prossime settimane, potrà scegliersi autonomamente la sua futura squadra.

"Abbiamo fatto un'offerta a Niklas. Ora sta a lui accettarla o meno - diceva domenica Herbert Hainer, presidente del Bayern - Ovviamente dovrà rispondere entro un certo periodo di tempo, perché poi dovremo posizionarci di conseguenza".

La volontà di Süle, come detto, è però quella di chiudere qui la propria avventura al Bayern al termine di un quadriennio in cui ha conquistato di tutto e di più: Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa di Germania, Supercoppa Europea, Mondiale per Club.

Il suo futuro potrebbe essere ora in Premier League, desiderio neppure troppo nascosto. Sulle sue tracce sono segnalati il Newcastle, che però deve necessariamente salvare la pelle in questa stagione evitando la retrocessione in Championsip, e il Chelsea. Sulle tracce di Süle c'è anche il Barcellona, anche se la prima scelta è Andreas Christensen (Chelsea). Da luglio ci sarà un parametro zero di lusso sul mercato.