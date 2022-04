Südtirol-Padova dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SÜDTIROL-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Südtirol-Padova

Südtirol-Padova Data: 6 aprile 2022

6 aprile 2022 Orario: 20.00

20.00 Canale tv: Rai Sport + HD, Eleven Sports

Streaming: RaiPlay, sito Rai Sport, Eleven Sports

Finale di stagione intenso in Serie C, tra playoff in vista e ritorno dell'ultimo atto della Coppa Italia di categoria: a contendersi la vittoria della competizione sono Südtirol e Padova.

Le due squadre partono dallo 0-0 del match d'andata in Veneto: in caso di nuovo risultato di pareggio, si procederà con la disputa dei due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore. Non è valida la regola della valenza doppia dei goal segnati in trasferta.

Entrambe le squadre hanno iniziato il loro cammino dal secondo turno: il Südtirol ha eliminato nell'ordine Giana Erminio, Juventus Under 23, Teramo e Fidelis Andria; il Padova ha prevalso su Legnago, Virtus Entella, Viterbese e Catanzaro.

Chi vince la Coppa Italia di Serie C si assicura un posto nella Coppa Italia 2022/23 e nella fase nazionale dei playoff di Serie C 2021/22 a meno che, in quest'ultimo caso, non abbia già vinto il campionato, non lo abbia concluso al secondo o al terzo posto oppure nelle ultime cinque posizioni.

Südtirol e Padova sono grandi protagoniste anche nel girone A di Serie C: il primato della squadra del Trentino Alto Adige (83 punti) è stato messo in forte discussione dalla rimonta dei veneti che, con Massimo Oddo alla guida, hanno vinto 7 partite di fila riducendo il distacco a sole due lunghezze. Probabilmente tutto si deciderà nello scontro diretto in programma nel penultimo turno.

In questa pagina troverete tutte le info utili su Südtirol-Padova: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SÜDTIROL-PADOVA

Südtirol-Padova, match valido per il ritorno della finale di Coppa Italia di Serie C, si disputerà mercoledì 6 aprile 2022 allo Stadio Druso di Bolzano. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.

DOVE VEDERE SÜDTIROL-PADOVA IN TV

La sfida tra Südtirol e Padova potrà essere seguita in chiaro in diretta tv su Rai Sport + HD (canale numero 58), oppure a pagamento grazie all'applicazione di Eleven Sports scaricabile su smart tv.

SÜDTIROL-PADOVA IN DIRETTA STREAMING

Streaming disponibile su RaiPlay, piattaforma che permette di seguire tutta la programmazione della Rai, oppure direttamente sul sito di Rai Sport alla sezione 'dirette'.

L'altra opzione è l'app di Eleven Sports, utilizzabile su device con sistema operativo iOS o Android.

PROBABILI FORMAZIONI SÜDTIROL-PADOVA

SÜDTIROL (4-3-1-2): Meli; Heinz, Zaro, Malomo, Fabbri; Eklu, H'Maidat, Moscati; Voltan; Galuppini, Fischnaller.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Ajeti, Monaco, Kirwan; Settembrini, Della Latta, Dezi; Chirico, Cissé, Jelenic.