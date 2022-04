Südtirol-Padova dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SÜDTIROL-PADOVA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

P artita: Südtirol-Padova

Data: 16 aprile 2022

Orario: 14:30

Canale tv: Rai Sport + HD, Eleven Sports

Streaming: RaiPlay, sito Rai Sport, Eleven Sports

La promozione del Südtirol in Serie B sembrava una mera formalità visto il largo distacco dalle inseguitrici. L'arrivo di Oddo al Padova ha cambiato però le carte in tavola, portando i veneti a giocarsi il ritorno in cadetteria nello scontro diretto del penultimo turno di Serie C girone A.

Reduce da una striscia di vittorie consecutive da urlo, il Padova si presenta ora sul campo del Südtirol -2, con sei punti ancora a disposizione e la vittoria nello scontro diretto dell'andata. A Bolzano può decidersi una promozione storica, o tutto verrà rimandato all'ultimo turno.

Il Südtirol sarà infatti promosso in Serie B, per la prima volta nella propria storia, in caso di successo contro il Padova, mentre un pareggio porterebbe la questione qualificazione diretta in seconda serie all'ultimo turno, che vedrà il team di Oddo in casa (Virtus Verona) e quello di Javorcic, squalificato per lo scontro diretto, in trasferta (Triestina).

Südtirol e Padova si incontrano nuovamente tra l'altro pochi giorni dopo la vittoria della squadra di Oddo nella Coppa Italia di Serie C. Rivincita immediata o conferma?

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutte le info utili su Südtirol-Padova: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SÜDTIROL-PADOVA

La sfida Südtirol-Padova, scontro diretto che potrebbe portare i primi in Serie B o dare l'ultima possibilità nel 38esimo turno ai secondi, si giocherà allo Stadio Druso di Bolzano sabaro 16 aprile 2022 alle ore 14:30.

DOVE VEDERE SÜDTIROL-PADOVA IN TV

Südtirol-Padova sarà disponibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport+ HD (canale numero 58 del Digitale Terrestre o 227 di Sky), oppure a pagamento grazie all'applicazione di Eleven Sports scaricabile sulle moderne smart tv.

SÜDTIROL-PADOVA IN DIRETTA STREAMING

Lo streaming della gara più importante dell'anno in Serie C sarà disponibile su RaiPlay, accessibile scaricando l'app su tablet o cellulare, o sul sito ufficiale dello stesso disponibile su pc e notebook. In quest'ultimo modo è possibile anche utilizzare l'alternativa del sito di Rai Sport. Infine l'opzione dell'app di Eleven Sports, utilizzabile con dispositivi che contano su un sistema operativo iOS o Android.

PROBABILI FORMAZIONI SÜDTIROL-PADOVA

SÜDTIROL (4-3-1-2): Meli; De Col, Zaro, Curto, Fabbri; Tait, H'Maidat, Moscati; Casiraghi; Galuppini, Fischnaller.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Kirwan, Valentini, Monaco, Gasbarro; Settembrini, Della Latta, Dezi; Jelenic, Santini, Bifulco.