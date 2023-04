Sudtirol-Bari, Masiello non convocato per buonsenso: decisione presa in estate

Andrea Masiello non sarà convocato per la sfida di Serie B tra Sudtirol e Bari: il ds Bravo annuncia la notizia e rivela un retroscena.

Andrea Masiello non sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli in occasione della sfida di campionato contro il Bari.

Il difensore e grande ex non sarà convocato per il match valido per la 32ª giornata di Serie B contro i ‘galletti’ di Michele Mignani, uno scontro diretto per la zona playoff con lo scontro rispettivamente tra la quarta e la terza forza del campionato cadetto.

Dopo aver saltato la sfida dell’andata, Masiello non ci sarà nemmeno a ritorno contro la sua ex squadra, nel match in programma lunedì 10 aprile alle 20.

A confermalo è stato il direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, prima della conferenza del tecnico Bisoli, che ha rivelato che la decisione di non farlo giocare contro i pugliesi era stata presa in estate, al momento della firma del contratto, per buonsenso.

Calciatore del Bari dal 2008 al 2011, Masiello ha scontato una squalifica dal 2012 al 2015 per l caso calcioscommesse e per un autogol del maggio 2011 nel derby tra Bari e Lecce.