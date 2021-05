Sudtirol-Avellino dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sudtirol e Avellino si giocano l'accesso alle semifinali dei playoff di Serie C: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

SUDTIROL-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sudtirol-Avellino

Sudtirol-Avellino Data: 2 giugno 2021

2 giugno 2021 Orario: 17.30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Primafila (canale 252 satellite)

Streaming: Eleven Sports

L'Avellino ha compiuto un passo forse decisivo verso le semifinali, abbattendo l'ostacolo Sudtirol al primo round della contesa. Al "Partenio-Lombardi", nel match valevole per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C, i biancoverdi si sono imposti con il punteggio di 2-0.

Decisive le reti di Tito e di Santaniello, arrivate entrambe nel secondo tempo. Adesso il Sudtirol deve ribaltare le sorti della qualificazione, mettendo in mostra quasi un miracolo sportivo nel ritorno in casa, a Bolzano: gli altoatesini dovranno infatti vincere con almeno due reti di scarto per approdare in semifinale.

Dovrà compiere quindi questa impresa Stefano Vecchi, anche se l'ex allenatore della Primavera dell'Inter, alla guida anche della prima squadra per qualche partita, ormai diversi anni fa, sarà squalificato dopo essere stato espulso nella gara d'andata.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Sudtirol-Avellino: dalle ultime sulle formazioni fino a dove seguire la partita in tv e streaming .

ORARIO SUDTIROL-AVELLINO

La gara tra Sudtirol e Avellino, match di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, si disputerà mercoledì 2 maggio 2021 con calcio d'inizio in programma alle ore 17.30. Il palcoscenico sarà lo stadio Druso di Bolzano.

Sudtirol-Avellino, così come il resto dei playoff di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv da Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C e, dunque, anche della postseason. Il match sarà visibile su una moderna smatv tv scaricando l'app e sottoscrivendo un abbonamento.

Sudtirol-Avellino sarà trasmessa, previo acquisto dell'evento, anche su Sky Primafila, che trasmetterà il match del Druso al canale numero 252 del satellite. Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Rai Sport.

Si potrà assistere alla sfida dei playoff di Serie C tra Sudtirol e Avellino anche in diretta streaming, sempre su Eleven Sports: sarà sufficiente collegarsi al sito della piattaforma o scaricare l'app sul proprio pc, smartphone o tablet.

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot, Fabbri; Gatto, Greco, Karic; Voltan, Rover; Odogwu. All. Vecchi

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. All. Braglia