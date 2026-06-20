Sudafrica vs Repubblica di Corea: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Sudafrica-Repubblica di Corea si giocherà il 25 giugno 2026 alle 21:00 EST.

Contesto della partita e approfondimenti sulla giornata inaugurale

La loro campagna è iniziata con un disastroso 2-0 contro il Messico e due espulsioni. Nella seconda giornata sono migliorati, pareggiando 1-1 con la Repubblica Ceca e lasciando in panchina Lyle Foster. Oswin Appollis, protagonista contro i cechi, dovrebbe confermarsi in campo, mentre il metronomo Teboho Mokoena è squalificato per somma di ammonizioni: un duro colpo per il ct Hugo Broos. Per i Bafana l’equazione è semplice: battere la Corea del Sud giovedì 25 giugno e qualificarsi agli ottavi. In caso di pareggio o sconfitta, il loro Mondiale finirà sul nascere.

La Corea del Sud, reduce dal k.o. per 1-0 con il Messico, sa che un pareggio basterebbe per il passaggio del turno. Probabile formazione Sud Africa

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I giocatori chiave e l’allenatore del Sudafrica

Il metronomo del centrocampo Teboho Mokoena, in forza ai Mamelodi Sundowns, è squalificato e verrà probabilmente sostituito da Yaya Sithole, già pronto dopo aver scontato il turno di stop.

Il difensore Mbekezeli Mbokazi, 20 anni, già visto come futuro capitano, gioca negli Stati Uniti. In attacco il pressing e la capacità di collegamento di Lyle Foster (Burnley) potrebbero tornare utili, ma contro i cechi ha giocato al suo posto l’instancabile Oswin Appollis. La stella 21enne degli Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, chiede spazio, ma Broos, prudente, non ha ancora deciso se schierarlo.

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Probabile formazione dei Bafana

Probabile XI: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Adams, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis.

I giocatori chiave e l’allenatore della Corea del Sud

La rosa coreana, guidata da Son Heung-min, Kim Min-jae e Lee Kang-in, punta sull’esperienza europea per unire solidità difensiva e rapidità in attacco.

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Probabile formazione della Corea del Sud

Kim; Lee, Kim Lee; Kim, Hwang, Paik, Seol; Lee, Lee; Son.

La rosa di 26 giocatori del Sudafrica

Portieri: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Difensori: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (tutti Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi e Kamogelo Sebelebele (entrambi Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampisti: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Attaccanti: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (tutti Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (entrambi Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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La rosa di 26 giocatori della Corea del Sud

Portieri: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Difensori: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Monaco), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Stella Rossa di Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Vienna), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

Centrocampisti: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Attaccanti: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct sudafricano Hugo Broos non ha ancora annunciato la probabile formazione né riportato infortuni o squalifiche per i Bafana Bafana. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Il ct coreano Myung-Bo Hong non ha segnalato infortuni o squalifiche e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Negli ultimi cinque match il Sudafrica ha vinto una volta, pareggiato due e perso due. L’11 giugno ha esordito ai Mondiali perdendo 2-0 col Messico. In precedenza aveva pareggiato 0-0 con il Nicaragua in amichevole a maggio e 1-1 con Panama a marzo. L’unica vittoria è stata 1-0 sulla Giamaica il 6 giugno. In totale ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

La Corea del Sud è in forma migliore, con tre vittorie nelle ultime cinque: ha battuto la Repubblica Ceca 2-1 il 12 giugno e Trinidad e Tobago 5-0 il 31 maggio. Le uniche due sconfitte sono state 1-0 contro l’Austria e 4-0 contro la Costa d’Avorio, entrambe in amichevoli di marzo. I Taeguk Warriors hanno segnato otto gol e subiti sei in cinque match.

Storia degli scontri diretti

Nel dataset attuale non ci sono dati sugli scontri diretti tra Sudafrica e Corea del Sud. Questo articolo verrà aggiornato con le informazioni sugli incontri storici non appena saranno disponibili.

Classifica

Nel Gruppo A la Corea del Sud è seconda, il Sudafrica quarto, alla vigilia dell’ultima giornata.