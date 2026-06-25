Sudafrica vs Canada: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

Sudafrica-Canada, sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, 28 giugno 2026: ore 15:00 EST, ore 20:00 GMT.

Il Sudafrica affronta il Canada in uno storico scontro a eliminazione diretta

I Bafana Bafana accedono per la prima volta alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA maschile e a Los Angeles sfidano il Canada, paese ospitante, per un posto negli ottavi.

Come ci sono arrivati

Il Canada, co-padrone di casa, ha invece vissuto un cammino più agevole, ottenendo quattro punti nelle prime due gare: 1-1 con la Bosnia-Erzegovina e 6-0 al Qatar, con tripletta di Jonathan David della Juventus. La vittoria è però costata cara: il centrocampista del Sassuolo Ismael Kone ha frantumato una gamba. La sconfitta per 2-1 contro la Svizzera nell’ultima giornata del Gruppo B è risultata ininfluente.

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Le assenze pesano.

L’ex tecnico del Leeds, Jesse Marsch, deve fare a meno di Alphonso Davies, terzino sinistro del Bayern Monaco, fermato da un infortunio muscolare dopo la semifinale di Champions contro il PSG. “Phonzy” non ha giocato nemmeno un minuto in questo Mondiale.

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Un percorso altalenante per una squadra sudafricana in crescita

Il Sudafrica ha vissuto un percorso altalenante: esordio shock con ko 2-0 contro il Messico e due espulsioni (Zwane e Sithole). L’allenatore Hugo Broos ha operato tre cambi, ottenendo un netto miglioramento e un prezioso 1-1 contro la Repubblica Ceca grazie a un rigore di Teboho Mokoena, che però ha ricevuto un giallo che lo ha escluso dalla decisiva sfida con la Corea del Sud.

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Contro la Corea del Sud, in un Monterrey caloroso, il Sudafrica ha dovuto vincere per passare il turno e ha sfruttato le notizie dei gol messicani contro i cechi per caricare ulteriormente l’ambiente.

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I Bafana hanno mostrato grande solidità difensiva e sono stati pericolosi in contropiede. Thapelo Maseko, in prestito l’anno scorso all’AEL Limassol, ha segnato al 63’ e avrebbe potuto firmare una tripletta. La stella degli Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, ha brillato per prontezza, decisione, passaggi penetranti e incursioni dirette. Maseko, schierato come ala invertita a destra, è stato una spina nel fianco per i coreani.

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Difesa consolidata

Il difensore Mbekezeli Mbokazi, 20 anni, gioca negli Stati Uniti ed è già visto come futuro capitano dei Bafana. Il suo compagno di reparto, il centrale Ime Okon, ne ha 22. I terzini Khuliso Mudau e Aubrey Modiba, insieme al capitano e portiere Ronwen Williams, hanno giocato tutte e tre le partite da titolari, formando un quintetto difensivo. Il regista Mokoena, scontata la squalifica, tornerà in mediana al posto di Sithole.

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Anche il Canada ha mantenuto la stessa linea difensiva in tutte le partite: il portiere Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius e Richie Laryea.

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Probabile formazione del Sudafrica contro il Canada

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Probabile formazione del Canada contro il Sudafrica

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Convocati Sudafrica (26 giocatori)

Portieri: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Difensori: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (tutti Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi e Kamogelo Sebelebele (entrambi Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampisti: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Attaccanti: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (tutti Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (entrambi Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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La rosa canadese di 26 giocatori

Portieri: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Difensori: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Spalato), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampisti: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Hugo Broos non ha ancora confermato la probabile formazione del Sudafrica e, al momento, non risultano infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Jesse Marsch non ha ancora rivelato la formazione del Canada; non ci sono infortuni o squalifiche, ma le condizioni di Alphonso Davies restano da monitorare. Il terzino del Bayern Monaco, reduce da un lungo stop, verrà gestito con cautela.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Sudafrica viene da 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare, con 4 punti in tre match di Coppa del Mondo. L’ultimo risultato è il 1-0 sulla Corea del Sud del 25 giugno, che ha valso la qualificazione agli ottavi. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con la Repubblica Ceca e perso 2-0 con il Messico all’esordio. In queste cinque gare ha segnato due gol e incassati tre.

Il Canada, nelle ultime cinque gare, ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima uscita è terminata 2-1 contro la Svizzera il 24 giugno, eliminando la squadra dalla competizione casalinga. In precedenza aveva battuto il Qatar 6-0 e pareggiato 1-1 con la Bosnia-Erzegovina. In queste cinque partite il Canada ha segnato nove gol e subiti quattro, con il largo successo sul Qatar che condiziona le statistiche offensive.

Storia degli scontri diretti

SDA Ultima partita CAN 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Sudafrica 2 - 0 Canada 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Sudafrica e Canada si sono affrontati una sola volta, in un’amichevole il 20 novembre 2007 vinta 2-0 dai sudafricani in casa. Il match di martedì

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Martedì a Los Angeles le due squadre si affronteranno per la seconda volta.

Classifiche

Il Sudafrica ha chiuso al secondo posto nel Gruppo A, il Canada al secondo nel Gruppo B.