Sudafrica, la nazionale 'fatta in casa' a cui hanno scippato i Mondiali

Il sogno Mondiali del Sudafrica si è infranto terribilmente contro un rigore inesistente concesso al Ghana nell'ultima partita del girone di qualificazione.

Al Sudafrica sarebbe bastato un punto per qualificarsi alla fase successiva e giocarsi un posto ai Mondiali, un traguardo che avrebbe rappresentato un'impresa per una nazionale che negli ultimi anni ha avviato un processo di rinnovamento sfruttando quasi esclusivamente i giocatori del proprio campionato nazionale.

Di fatto nella rosa del Sudafrica sono presenti soltanto tre giocatori che militano in Europa, il resto giocano tutti in patria. Un fattore che rappresenta ormai un'assoluta rarità per le nazionali africane e non solo, ma anche per lo stesso Sudafrica, che negli anni precedenti ha sempre puntato fortemente su giocatori 'europei' come Pienaar, Radebe, Zuma, Quinton Fortune, Benni McCarhy e tanti altri.

Un'inversione di tendenza che sembrava un ridimensionamento e che invece si è trasformata in un nuovo inizio per il calcio sudafricano, che ha raggiunto l'apice con lo splendido girone di qualificazione ai Mondiali disputato, sovvertendo i pronostici che davano nettamente favorito il più 'europeo' e blasonato Ghana.

La differenza, ad oggi, l'ha fatta un rigore che per tutti non doveva esserci, al punto che il Sudafrica ha annunciato ricorso alla FIFA, sostenendo come gli ufficiali di gara abbiano condizionato la partita.

Un episodio che è già accaduto nel 2017, a parti invertite. Quella volta fu il Senegal a fare ricorso per un rigore inesistente concesso al Sudafrica e alla fine la partita fu ripetuta.