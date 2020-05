Subisce goal a FIFA: il presidente dell'Almeria spacca la tv con un calcio

Turki Al-Sheik, personaggio popolare sui social e presidente dell'Almeria, non è riuscito a reggere dopo una rete organizzata in un torneo benefico.

Avete mai giocato ad un videogioco? Difficilmente la risposta sarà no, ma può capitare. Capita anche che la foga e la voglia di vincere, sopratutto sfidando un amico, possa portare ad una reazione spropositata dopo la sconfitta. Chiedere al presidente dell'Almeria, Turki Al-Sheik.

في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020

Al-Sheik, personaggio che già in passato aveva usato i social per diventare virale (quando ad esempio pubblicò un video insieme a Zidane in cui simulava una testata allo stesso francese di materazziana memoria), stavolta ha mostrato come una sconfitta a FIFA 20 sia stata fatale... per la sua .

Nelle ultime settimane, visto lo stop del calcio causa pandemia di coronavirus, ha dato vita ad un torneo su FIFA 20 così da raccogliere fondi per la penisola arabica. In una di queste partite ha sfidato un altro sceicco, ex numero uno dell'Al-Nasr, Saud Al-Suwailem.

Altre squadre

Quest'ultimo ha segnato un goal a Al-Sheik a FIFA 20 causando la reazione immediata del collega presidente, che per tutta risposta ha spaccato la tv con cui i due stavano giocando con un calcio. Video ovviamente virale dopo che lo stesso numero uno dell'Almeria lo ha pubblicato su Twitter.

L'articolo prosegue qui sotto

Al-Sheik ha commentato così tra le risate dei social:

"Niente di grave. Una nuova televisione e torneremo alla partita, che non è finita".

Non è finito nemmeno il suo campionato dell'Almeria, a sei punti di distanza dal Cadice capolista in seconda divisione spagnola. La sensazione è che davanti ad una promozione, appena il campionato riprenderà, Al-Sheik non esulterà proprio in maniera sobria.