Il colpo Suarez è una furia: Atletico Madrid a +10 sul Real

Goal su punizione e su rigore, capocannoniere della Liga: Suarez infermabile, fuga dei Colchoneros in classifica, primi in tutto.

Un affare da dieci. Più passano i mesi, più l'acquisto di Luis Suarez da parte dell'Atletico Madrid appare come un capolavoro. L'attaccante ex Barcellona, arrivato in Colchoneros per circa 6 milioni di euro, continua a stupire e trascinare la squadra di Simeone.

Anche contro il Cadiz, Suarez è stato il protagonista assoluto, spina nel fianco per gli avversari e mattatore nella sfida che l'Atletico Madrid ha vinto per 4-2. Goal su punizione, goal dagli undici metri e doppietta che segna la fuga della squadra della capitale in classifica.

L'Atletico Madrid ha infatti approfittato della sconfitta del Real Madrid contro il Levante, distanziando i cugini di dieci lunghezze, tra l'altro con una gara in meno che potrebbe portare la distanza in classifica a tredici, un'enormità considerando il campionato di solito equilibrato.

Anche il Barcellona si trova alla stessa siderale distanza, anch'esso difficilmente nuovamente con possibilità di titolo, sopratutto per il possibile +13 della capolista. I Colchoneros sono in vetta in quasi tutte le classifiche contano, in quest'annata spagnola.

Innanzittuto la doppietta di Suarez ha portato l'ex Ajax a fuggire in classifica marcatori, con 14 goal, due in più del bomber del Siviglia, En-Nesyri. L'urugagio fa registrare la solita media reti pazzesca, considerato che la cifra è arrivata con appena 16 gare giocate fin qui.

Non solo, visto che l'Atletico è anche la squadra con meno reti subite, un marchio che negli ultimi anni si era un po' perso: nonostante le due reti subite contro il Cadiz, sono solamente dieci quelle incassate fin qui, un dato che nessun club dei maggiori campionati europei ha.

Riguardo alle reti segnate, invece, l'Atletico è a 40, anche in questo caso capolista, con Barcellona e Real Madrid a contendere la vetta. A differenza delle due rivali, però, i Colchoneros hanno dato vita ad una prima parte di stagione da urlo, con una sola sconfitta subita.

In attesa della Champions League, l'Atletico spera di poter allungare la propria distanza dalle altre contendenti al titolo, ora come ora veramente distanti e poco fiduciose in una clamorosa rimonta, così da potersi concentrare sulla doppia sfida al Chelsea e provare a fare la voce grossa anche in Europa.