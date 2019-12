Suarez svela i suoi 5 attaccanti preferiti: c'è Forlan, non Cristiano Ronaldo

L'attaccante del Barcellona ha messo insieme la graduatoria dei suoi colleghi preferiti: la prima posizione è ovviamente di Leo Messi.

Stilare una classifica dei migliori è sempre difficile. Ciò nonostante, il fascino di una graduatoria attrae sempre, sopratutto se a farla è un grande giocatore. Che analizza i suoi colleghi presenti e passati., bomber del , ha svelato i suoi cinque attaccanti preferiti.

Il grande escluso? Cristiano Ronaldo. Ex rivale del Clasico e nell'eterna sfida tra Barcellona e , l'attuale fuoriclasse della non è stato considerato da Suarez nella sua top cinque dei bomber. La prima posizione è abbastanza scontata, con l'amico Leo Messi a guardare tutti dall'alto in basso.

In quinta posizione Suarez ha scelto Romario, attaccante brasiliano ed ex FIFA World Player di cui si parla pochissimo negli ultimi anni, ma che a inizio anni '90 era una vera e propria stella grazie al Mondiale vinto con il e alla parentesi con il Barcellona dal 1993 al 1995.

Un Ronaldo in classifica c'è comunque, ma bensì quello brasiliano: tra i più forti giocatori della storia, l'ex è stato spesso fermato da infortuni che ancora oggi fanno pensare a cosa sarebbe potuto essere il Fenomeno senza tutti quei k.o.

Nel video per Puma, Suarez ha scelto anche l'amico e connazionale Forlan, in terza posizione. Detto di Messi come re dei re, c'è un altro argentino dietro di lui, ovvero Gabriel Omar Batistuta:

"Era il mio giocatore preferito quando ero bambino".

La scelta di Messi? Per uno che è abituato da anni a vederlo praticamente ogni giorno, pochi dubbi:

"Una decisione facile, è uno dei migliori al mondo".

Nuovamente premiato con il Pallone d'Oro, trofeo che Suarez ha avvicinato per diversi anni, senza mai farlo suo.