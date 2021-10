Suarez segna contro il Barcellona: dopo il goal non esulta e chiede scusa

Luis Suarez ha segnato il suo primo goal da ex contro il Barça. Per l’attaccante dell’Atletico, i blaugrana sono la trentunesima ‘vittima’ in Liga.

Era l’uomo più atteso di Atletico Madrid-Barcellona, la super sfida valida per l’ottavo turno di Liga e, come spessissimo gli è capitato in carriera, non ha deluso le aspettative ed ha vestito gli abiti del grande protagonista di serata.

Luis Suarez al 44’ del primo tempo, sfruttando al meglio un passaggio di Joao Felix, oltre che il non perfetto posizionamento della retroguardia blaugrana, ha realizzato, dall’interno dell’area di rigore e con la consueta freddezza, il goal che è valso il momentaneo 2-0 a favore dei Colchoneros.

Lui, che nei giorni scorsi aveva annunciato che non avrebbe festeggiato in segno di rispetto verso il Barça, dopo aver perforato Ter Stegen non solo non ha esultato, ma ha congiunto le mani quasi a voler chiedere scusa alla sua ex squadra.

Un goal, quello segnato dal campione uruguaiano, importante non solo per il risultato del match del Wanda Metropolitano, ma anche per le statistiche.

Iscrivendo il suo nome nel tabellino infatti, Suarez ha fatto del Barcellona la sua trentunesima vittima in Spagna, il che si traduce in un dato sensazionale: ha segnato contro tutte le squadre affrontate in Liga (172 i suoi goal nel massimo campionato Spagnolo dal 2014 in poi, 147 dei quali con la maglia blaugrana addosso).