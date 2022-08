Suarez saluta la Copa Sudamericana: Nacional eliminato dall'Atletico Goianense

Gli uruguaiani crollano 3-0 in casa dell'Atletico Goianense (penultimo in Brasile) e vengono eliminati ai quarti di finale del torneo.

Luis Suarez vede sgretolarsi la possibilità di mettere le mani sul primo trofeo con la maglia del Nacional, sedici anni dopo il suo ritorno in patria.

Gli uruguaiani, infatti, sono stati eliminati in semifinale di Copa Sudamericana dai brasiliani dell'Atletico Goianense.

Dopo lo 0-1 del 'Gran Parque Central', la Tricolores si giocava tutte le proprie chance di rimonta in terra verdeoro, cercando la rimonta sul prato dell''Antonio Accioly'.

A rigor di logica ci si aspettava un Nacional all'assalto, trascinato dal suo numero 9, e invece è andata in scena un'autentica prova di forza da parte dei brasiliani, incredibilmente penultimi nel loro campionato.

L'uomo copertina, in tutti i sensi, è stato Luiz Fernando, autore di una doppietta e già match winner all'andata, prima di essere espulso al 91'.

I centri del trequartista classe 1996 sono stati inframezzati dal sigillo Baralhas che ha impreziosito la notte in quel di Goiania.

Finisce dunque 3-0 per l'Atletico che centra la semifinale per la prima volta nella sua storia. Per Suarez, entrato nella ripresa ma senza sussulti, arriva il primo boccone amaro dopo il suo ritorno in Uruguay.

In semifinale l'Atletico Goianense affronterà la vincente di San Paolo-Cearà.