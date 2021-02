Suarez punge il Barcellona: "Sono stato disprezzato"

Luis Suarez parla a 'Onda Cero' e racconta anche dell'esame di italiano: "Ci lavoravo già da un anno".

Luis Suarez sta dominando la Liga con il suo Atletico Madrid. Capocannoniere del campionato, Colchoneros in testa con 10 punti ed una partita in meno sulla seconda, cosa volere di più dalla vita?

Eppure c'è sempre un dente avvelenato con il Barcellona. Intervistato da 'Onda Cero', il Pistolero è tornato a parlare delle modalità d'addio con i catalani, non risparmiando nulla.

"Quando il Barcellona mi ha detto che non contava su di me è stata dura, non me l'aspettavo. Koeman mi ha chiamato e mi ha detto che non ero nei suoi piani. E' stata dura per come sono stato disprezzato, volevo che i miei figli mi vedessero lasciare il club in grande stile".

Dopo aver capito in modo ufficiale la rottura con il Barcellona, Luis Suarez la scorsa estate ha cominciato a guardarsi intorno. Situazione che lo ha portato anche a svolgere l'esame di italiano per il passaporto.

"Quando il Barcellona ha ufficializzato che non contava su di me, sono iniziate le conversazioni con l'Atletico Madrid. C'era l'interesse di tanti club, non solo della Juventus. Volevo prendere la decisione giusta, la migliore per me e la mia famiglia. L'esame di italiano? Ho continuato a portare avanti il discorso del passaporto italiano perché ci stavo lavorando da un anno".

Sul rapporto con Messi e soprattutto sulle recenti indiscrezioni del contratto economico della Pulce.