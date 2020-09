Suarez all'Atletico Madrid, accordo raggiunto con il Barcellona: chiusura vicina

I legali di Luis Suarez hanno trovato un accordo con il Barcellona per procedere con il trasferimento all'Atletico Madrid.

Dopo settimane di dubbi, tira e molla e varie alternative, il futuro di Luis Suarez sembra essere definito: il 'pistolero' sarà un nuovo giocatore dell'. Secondo quanto appreso da Goal i legali del giocatore hanno trovato l'accordo con Bartomeu per liberarsi dal .

I blaugrana riconosceranno una buona uscita all'attaccante uruguaiano, mentre i Colchoneros includeranno nel nuovo contratto una serie di bonus attivabili al raggiungimento di determinati obiettivi, che potrebbero risultare decisivi per la firma.

Pronto un biennale per Suarez, che andrà a guadagnare 9 milioni di euro a stagione: l'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore in seguito alle visite mediche e il debutto potrebbe già arrivare nel prossimo incontro con il Granada.

Sbloccata dunque una situazione che Bartomeu non vedeva di buon occhio: il patron non voleva infatti rinforzare una diretta concorrente per il titolo, ma le pressioni dello stesso giocatore avrebbero fatto la differenza.