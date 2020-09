Suarez verso l'Atletico Madrid, c'è l'accordo: pronto un contratto biennale

Luis Suarez vicinissimo all'Atletico Madrid, che ha strappato l'accordo del giocatore per un biennale. Morata può tornare alla Juventus.

Non sarà la la prossima squadra di Luis Suarez, che potrebbe a questo punto proseguire la sua avventura in cambiando però maglia dopo sei stagioni. L'attaccante uruguaiano è a un passo dall' di Diego Simeone.

Secondo quanto confermato da 'Sky Sport', il club della capitale ha raggiunto l'accordo con il 'pistolero' sulla base di un contratto biennale. Il giocatore sarebbe in costante contatto con il 'Cholo' Simeone per definire un trasferimento che resta complicato.

Resta infatti l'ostacolo della rescissione del contratto con il , al quale lo stesso Suarez continua a chiedere l'intero pagamento dell'ingaggio fino a fine 2021. Una negoziazione che avrebbe portato a sviluppi positivi, sbloccando dunque l'affare con i Colchoneros: Suarez avrebbe infatti scelto di rinunciare a una parte dell'ingaggio della stagione 2020/21 in cambio del proprio cartellino.

Altre squadre

Prima di completare il trasferimento l'Atletico dovrebbe però liberarsi di un attaccante: in questo senso l'indiziato principale è Alvaro Morata, che in queste ore sta trattando un ritorno alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.