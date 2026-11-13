Su Varela piomba la Juventus: il Napoli spinge per averlo gennaio, i bianconeri potrebbero lasciarlo al Monza fino a fine stagione

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Piace un po' a tutti, in Italia e non soltanto. Perché sa fare goal e in modi diversi e perché, oltre a quello, ha dimostrato di essere un calciatore in grado di legare bene il gioco della squadra. E poi, il che non guasta, è ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. Stiamo parlando di Gustavo Varela, bomber a sorpresa del Monza, fresco di prima chiamata dal Portogallo e autore già di 9 reti nelle sue prime 11 partite di Serie A.

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Juventus e Napoli sono le due formazioni italiane che lo stanno monitorando con maggiore interesse – il Milan, alla ricerca di un vice di Gonçalo Ramos, appare più defilato – e quelle destinate verosimilmente a darsi battaglia per scongiurare il pericolo di un'irruzione di un club estero che faccia saltare i rispettivi piani. Se il ds sportivo degli azzurri Manna ha già incontrato i suoi agenti e valuta i margini per la finestra di mercato di gennaio, i bianconeri (guidati dall'ad Carnevali e dal Chief Football Officer Massara) studiano invece un piano per instaurare un dialogo privilegiato col Monza, che preferirebbe tenere il ragazzo sino al termine di questa stagione.

Se il Napoli fa affidamento sul fatto che il procuratore di Gustavo Varela sia lo stesso di altri due giocatori presenti nella rosa di Allegri, Rafa Marin e Alisson Santos, anche la Juve ha già intrattenuto relazioni col suddetto agente, che è lo stesso di Adin Licina, talento classe 2007 prestato alla Cremonese. A spuntarla sarà verosimilmente chi prospetterà le migliori condizioni economiche a Varela ma soprattutto al Monza – che confida di scatenare un'asta e di incassare non meno di 30 milioni di euro per un calciatore acquistato per 2,5 milioni di euro e per il quale il Benfica vanta il 20% sulla plusvalenza da futura rivendita – e chi mettere sul piatto il progetto sportivo più convincente.

Nello specifico, il Napoli avrebbe bisogno da subito di un attaccante con le caratteristiche di Varela, sia nell'ipotesi di alternarlo a Rasmus Hojlund con un'opzione giudicata più funzionale rispetto a Lorenzo Lucca, sia di farlo giocare assieme al danese in caso di passaggio al 3-5-2 da parte di Allegri. La Juventus invece sonda più piste per dare a Spalletti quel vero centravanti che non è arrivato nemmeno la scorsa estate. Il 2005 Varela può rappresentare un investimento per il futuro, mentre nomi come quelli di Scamacca dell'Atalanta, Balogun del Monaco e Sorloth dell'Atletico Madrid sarebbero obiettivi più immediati e utili per dare l'assalto alla qualificazione alla prossima Champions League.