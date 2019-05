Sturaro operato al ginocchio, il Genoa: "Ricostruzione del crociato riuscita"

Stefano Sturaro operato con successo al ginocchio destro: "Ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore con tendine rotuleo".

Intervento al ginocchio riuscito per Stefano Sturaro. Lo fa sapere il in una nota ufficiale, entrando nei dettagli dell'operazione cui si è sottoposto il centrocampista tornato a gennaio dalla .

"Il Genoa Cricket and Football Club informa che il calciatore Stefano Sturaro è stato sottoposto a ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con tendine rotuleo. Alla presenza del responsabile medico del club, dott. Piero Gatto, l’intervento è stato eseguito a Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani ed è perfettamente riuscito".

Il club ligure non rende noti i tempi di recupero che serviranno a Sturaro per ristabilirsi e tornare a pieno regime, ma spiega le tappe post-operatorie in programma.

"Il centrocampista resterà nella capitale per la prima fase del protocollo riabilitativo e farà rientro in Liguria dopo le verifiche attestanti un decorso regolare".

Sturaro si era infortunato domenica scorsa in occasione dell'ultimo impegno di campionato, ossia quello che ha visto il Genoa andare ko in casa per mano del con goal dell'ex Ansaldi.