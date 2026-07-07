La Coppa del Mondo più grande (e, si spera, la migliore) di sempre si sta svolgendo in Nord America con 104 partite in 39 giorni.

La richiesta di biglietti è stata enorme, ma chi sogna ancora un'esperienza indimenticabile non deve perdere la speranza.

Oltre ai canali ufficiali, potete provare il mercato secondario su piattaforme come StubHub per aumentare le vostre chance di trovare i posti desiderati.

Lascia che GOAL ti guidi passo passo.

Conviene comprare su StubHub?

Anche altri rivenditori avranno biglietti per i Mondiali 2026. StubHub è uno dei più grandi mercati secondari al mondo, scelto per i suoi vantaggi.

In breve, StubHub è un’azienda affidabile che offre la garanzia FanProtect.

La FIFA non autorizza la rivendita, ma ai grandi tornei molti tifosi usano comunque i siti di secondary market.

Di seguito trovi tutto ciò che devi sapere.

Vantaggi dell’usare StubHub per i biglietti dei Mondiali

Accesso a partite di alto profilo: StubHub offre un’altra chance per assistere agli incontri più richiesti, spesso già esauriti sui canali ufficiali.

StubHub offre un’altra chance per assistere agli incontri più richiesti, spesso già esauriti sui canali ufficiali. Offerte last minute: controlla spesso il sito, perché i prezzi possono scendere sotto il valore nominale quando la partita si avvicina.

controlla spesso il sito, perché i prezzi possono scendere sotto il valore nominale quando la partita si avvicina. Garanzia FanProtect: StubHub assicura biglietti validi e consegna puntuale; in caso di problemi, fornisce biglietti equivalenti o un rimborso totale.

Fattori da considerare quando si acquistano biglietti su StubHub

Naturalmente, è sempre bene prestare attenzione quando si acquistano biglietti per i Mondiali del 2026 sul mercato secondario.

Ecco cosa valutare:

Controlla sempre i dettagli della lista: evita biglietti generici di “Categoria X”. Scegli inserzioni che indichino con precisione numero di posto, fila e sezione e assicurati che il venditore utilizzi la funzione ufficiale di trasferimento biglietti FIFA per trasferire il biglietto direttamente sul tuo account.

evita biglietti generici di “Categoria X”. Scegli inserzioni che indichino con precisione numero di posto, fila e sezione e assicurati che il venditore utilizzi la funzione ufficiale di trasferimento biglietti FIFA per trasferire il biglietto direttamente sul tuo account. Prezzi gonfiati: pur potendo trovare qualche occasione last minute, per le partite più richieste si paga quasi sempre un sovrapprezzo rispetto al valore nominale.

pur potendo trovare qualche occasione last minute, per le partite più richieste si paga quasi sempre un sovrapprezzo rispetto al valore nominale. Ritardi nella consegna: alcuni venditori potrebbero trasferire i biglietti solo il giorno dell’evento, con possibili ansie per l’acquirente, pur essendo la transazione coperta dalla garanzia StubHub.

Come evitare le truffe su StubHub

Comprare o vendere su StubHub richiede attenzione per evitare truffe e stress.

Presta attenzione ai seguenti aspetti sui biglietti per i Mondiali:

Biglietti cartacei: i biglietti per i Mondiali 2026 sono solo digitali. Non accettare biglietti cartacei o PDF.

Screenshot: non accettare mai uno screenshot di un biglietto o di un codice QR; è spesso usato per truffe.

Metodi di pagamento insoliti: non pagare mai tramite bonifico bancario o criptovaluta. Usa sempre la carta di credito tramite la piattaforma StubHub.

Perché il venditore su StubHub non mi ha ancora trasferito il biglietto?

La FIFA attiva il pulsante “Trasferisci” a ondate, quindi il venditore potrebbe non poter inviare il biglietto fino a pochi giorni prima della partita.

Come acquistare i biglietti per i Mondiali su StubHub?

Ecco come acquistare i biglietti per i Mondiali su StubHub:

Passo 1: Effettua l'acquisto su StubHub

Crea un account su StubHub

Cerca la partita per città, data o squadra

Seleziona il biglietto e vai al pagamento

Paga con carta di credito/debito, PayPal o altri portafogli digitali.

Passo 2: Crea il tuo account ufficiale FIFA

Accedi al portale biglietti su FIFA.com/tickets

Crea un FIFA ID con lo stesso indirizzo e-mail usato per il tuo account StubHub per garantire la corrispondenza del trasferimento.

Passaggio 3: Attendi che il venditore avvii il trasferimento

Attendi con pazienza: la FIFA autorizza il trasferimento solo a ridosso della partita.

Controlla la tua casella di posta: StubHub ti invierà una notifica quando il venditore avvia il trasferimento

Passaggio 4: Accetta i biglietti tramite FIFA

Accedi al tuo account ufficiale su FIFA.com/tickets

Accedi alla dashboard dei biglietti o alla sezione Rivendita/Scambio

Trova la notifica di trasferimento in sospeso (indicherà che un altro utente ti ha inviato biglietti)

Accetta i biglietti per trasferirli sul tuo account FIFA.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. Per la prima volta parteciperanno 48 squadre e il torneo sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Come acquistare i biglietti ufficiali per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Dalle 10:00 CET del 1° aprile 2026 sono in vendita i biglietti last minute, disponibili fino alla fine del torneo.

Non hai ancora un biglietto? Ecco le opzioni di rivendita:

Il canale ufficiale è il Mercato di rivendita/scambio FIFA, su FIFA.com/tickets.

Aperta dal 2 aprile, resterà attiva fino a un’ora prima di ogni match.

È accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi; i residenti in Messico possono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA).

Attenzione: la disponibilità è limitata e i biglietti compaiono a intermittenza. Chi cerca biglietti di rivendita deve controllare spesso la piattaforma, essere pronto a pagare e avere i dati di pagamento già inseriti.