La Coppa del Mondo più grande (e, si spera, la migliore) di sempre si sta svolgendo in Nord America con 104 partite in 39 giorni.

La richiesta di biglietti è stata enorme, ma chi sogna ancora un'esperienza indimenticabile non deve perdere la speranza.

Oltre ai canali ufficiali, potete provare il mercato secondario su piattaforme come StubHub per aumentare le vostre chance di trovare i posti desiderati.

Lascia che GOAL ti guidi all’acquisto dei biglietti per i Mondiali 2026 e ti mostri le opportunità del mercato secondario.

Conviene comprare su StubHub?

Anche altri rivenditori avranno biglietti per i Mondiali 2026. StubHub è uno dei più grandi mercati secondari al mondo, scelto per i suoi vantaggi.

In breve: sì, StubHub è un’azienda affidabile che offre la garanzia FanProtect.

La FIFA non autorizza la rivendita, ma ai grandi tornei molti tifosi usano comunque il secondary market.

Ecco cosa devi sapere.

Vantaggi dell’usare StubHub per i biglietti dei Mondiali

Accesso a partite di alto profilo: StubHub offre un’altra chance di assistere agli incontri più richiesti, spesso già esauriti sui canali ufficiali.

StubHub offre un’altra chance di assistere agli incontri più richiesti, spesso già esauriti sui canali ufficiali. Offerte last minute: controllando spesso il sito, i tifosi possono trovare occasioni. Man mano che ci si avvicina alla data della partita, alcuni venditori potrebbero abbassare i prezzi al di sotto del valore nominale per vendere i biglietti.

controllando spesso il sito, i tifosi possono trovare occasioni. Man mano che ci si avvicina alla data della partita, alcuni venditori potrebbero abbassare i prezzi al di sotto del valore nominale per vendere i biglietti. Garanzia FanProtect: StubHub assicura biglietti validi e consegna puntuale; in caso di problemi, fornisce biglietti sostitutivi o il rimborso completo.

Fattori da considerare quando si acquistano biglietti su StubHub

Naturalmente, è sempre bene prestare attenzione quando si acquistano biglietti per i Mondiali del 2026 sul mercato secondario.

Ecco alcune considerazioni importanti:

Controlla sempre i dettagli della lista: evita biglietti generici di “Categoria X”. Scegli inserzioni che indichino con precisione numero di posto, fila e sezione e assicurati che il venditore utilizzi la funzione ufficiale di trasferimento biglietti FIFA per trasferire il tagliando direttamente sul tuo account.

evita biglietti generici di “Categoria X”. Scegli inserzioni che indichino con precisione numero di posto, fila e sezione e assicurati che il venditore utilizzi la funzione ufficiale di trasferimento biglietti FIFA per trasferire il tagliando direttamente sul tuo account. Prezzi gonfiati: pur potendo trovare qualche occasione dell’ultimo minuto, per le partite più prestigiose si paga quasi sempre un sovrapprezzo rispetto al valore nominale.

pur potendo trovare qualche occasione dell’ultimo minuto, per le partite più prestigiose si paga quasi sempre un sovrapprezzo rispetto al valore nominale. Ritardi nella consegna: alcuni venditori trasferiscono i biglietti solo il giorno dell’evento, con possibili ansie per l’acquirente, pur essendo la transazione coperta dalla garanzia StubHub.

Come evitare le truffe su StubHub

Comprare o vendere su StubHub richiede attenzione per evitare truffe e stress.

Presta attenzione ai seguenti punti per i biglietti dei Mondiali:

Biglietti cartacei: i biglietti per i Mondiali 2026 sono solo digitali. Non accettare biglietti cartacei o PDF.

Non accettare mai uno screenshot di un biglietto o di un codice QR: è quasi sempre una truffa.

Metodi di pagamento insoliti: non pagare mai tramite bonifico bancario o criptovaluta. Usa sempre la carta di credito tramite la piattaforma StubHub.

Perché il venditore su StubHub non mi ha ancora trasferito il biglietto?

La FIFA attiva il pulsante “Trasferisci” a ondate, quindi il venditore potrebbe non poter inviare il biglietto fino a pochi giorni prima della partita.

Come acquistare i biglietti per i Mondiali su StubHub?

Ecco come fare:

Passo 1: Effettua l'acquisto su StubHub

Crea un account su StubHub

Cerca la partita per città, data o squadra

Seleziona il biglietto e vai al pagamento

Paga con carta di credito/debito, PayPal o altri portafogli digitali.

Passo 2: Crea il tuo account ufficiale FIFA

Accedi al portale biglietti su FIFA.com/tickets

Crea un FIFA ID con lo stesso indirizzo e-mail usato per StubHub.

Passaggio 3: Attendi che il venditore avvii il trasferimento

Attendi: la FIFA autorizza il trasferimento solo a ridosso della partita.

Controlla la tua casella di posta: StubHub ti invierà una notifica quando il venditore avvia il trasferimento.

Passaggio 4: Accetta i biglietti tramite FIFA

Accedi al tuo account su FIFA.com/tickets

Accedi alla dashboard dei biglietti o alla sezione Rivendita/Scambio

Trova la notifica di trasferimento in sospeso (indicherà che un altro utente ti ha inviato biglietti)

Accetta i biglietti per trasferirli sul tuo account FIFA.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. Per la prima volta parteciperanno 48 squadre e il torneo sarà ospitato da tre nazioni.

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

Canada: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey

Guadalajara, Città del Messico, Monterrey USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Come acquistare i biglietti ufficiali per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Dalle 12:00 CET del 12 dicembre 2024 alle 12:00 CET del 12 gennaio 2025, i biglietti sono in vendita sul sito FIFA.com. La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, proseguirà fino alla fine del torneo.

Non hai ancora un biglietto? Ecco le opzioni di rivendita:

Il canale ufficiale è il Mercato di rivendita/scambio FIFA, su FIFA.com/tickets.

Aperta dal 2 aprile, resterà attiva fino a un’ora prima di ogni match.

È accessibile ai residenti di Canada, Stati Uniti e altri Paesi; i residenti in Messico possono usare il FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA).

Attenzione: la disponibilità è limitata e i biglietti compaiono a intermittenza. Chi cerca biglietti di rivendita deve controllare spesso la piattaforma, essere pronto a comprare subito e avere già i dati di pagamento.