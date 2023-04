Stuani goleador in Liga: l'ex Reggina supera Benzema e Lewandowski nella media goal

L'uruguaiano ex Reggina ha una media realizzativa incredibile: meteora in Italia con un goal in 21 presenze, ha superato Benzema e Lewandowski.

36 anni (e mezzo) e una parentesi in Serie A, alla Reggina. Cristhian Stuani è stato per molto solo una meteora sullo Stretto. Il ricordo dell’esperienza amaranto è lontanissimo per l’attaccante uruguaiano classe 1986, che oggi continua a segnare a raffica con la maglia del Girona, in Spagna.

Lo ‘score’ di appena un goal e due assist in un anno e mezzo tra campionato e Coppa Italia sono lontani anni luce per l’attaccante di Tala, che nella sfida di sabato contro l’Espanyol si è reso ancora una volta protagonista con la rete che ha regalato alla formazione catalana i tre punti nel derby contro la squadra di Barcellona.

Nel match valido per la 27ª giornata di Liga sono bastati meno di tre minuti a Stuani. Subentrato dalla panchina tra gli applausi dei suoi tifosi all’85’, l’attaccante uruguaiano non ha esitato nemmeno un secondo quando l’arbitro ha decretato il calcio di rigore.

Senza aver toccare nemmeno una volta la sfera durante il gioco, Stuani l’ha piazzata sul dischetto e ha battuto il portiere avversario Pacheco.

Un goal pesante che ha regalato il bottino pieno al Girona, ma soprattutto perché ha lanciato Stuani in testa alla speciale classifica della media goal.

Con la rete realizzata all’Espanyol, l’ex Reggina ne ha segnata una ogni 103, superando Benzema e Lewandowski in Liga, rispettivamente a quota 104 e 109 minuti.

Stuani è a quota 8 goal in questa stagione, 7 in campionato e 1 in Coppa. Nonostante non sia un titolare fisso, il suo apporto alla formazione catalana è fondamentale, come dimostrano i numeri. In 22 gare è stato schierato dall’inizio solo in 5 occasioni.

Ma nonostante il ruolo di riserva di lusso, Stuani continua a segnare con continuità e il nuovo primato in campionato, davanti a giganti come il francese Pallone d’Oro e il polacco del Barça, sono la conferma.