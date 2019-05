Strootman verso la Premier League: lo cercano Everton e Manchester United

Everton e Manchester United sulle tracce di Strootman: lo vogliono in prestito dal Marsiglia, dove è rimasto orfano di Rudi Garcia.

Arrivato dalla nell'estate del 2018 per dare qualità e geometrie al centrocampo del , Kevin Strootman non ha vissuto un'annata positiva in con la maglia della squadra del Velodrome, che non è riuscita a qualificarsi per la prossima edizione della .

Voluto fortemente da Rudi Garcia, che ha annunciato l'addio alla panchina transalpina dopo due stagioni e mezzo, l'olandese è stato criticato dall'ambiente per le sue prestazioni al di sotto delle aspettative.

In totale ha collezionato, prendendo in considerazione tutte le competizioni, 34 presenze ed un goal. Ragione per la quale, nonostante un contratto fino al giugno del 2023, potrebbe cambiare aria nella stagione 2019-2020.

Sulle sue tracce, secondo quanto riportato da Sky Sports, ci sono due squadre di Premier League, nello specifico l' ed il . Si tratterebbe però di un'operazione da concludere in prestito e non a titolo definitivo.