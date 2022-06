Strootman può tornare in Italia: il Verona si muove per l'olandese

Il club scaligero fa sul serio per il centrocampista olandese, reduce dal prestito al Cagliari: trattativa in corso con il Marsiglia.

Il futuro di Kevin Strootman può essere ancora in Italia. Il centrocampista olandese ex Roma è tornato al Marsiglia, club che ne detiene il cartellino fino al 2023, ma potrebbe subito fare ritorno in Serie A dopo il prestito al Cagliari nell'ultima stagione.

Sulle tracce di Strootman c'è il Verona, che si è già mosso concretamente avviando una trattativa con il Marsiglia per riportare il classe 1990 in Italia. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il club scaligero ha avviato i contatti e sta provando a trovare l'intesa con la dirigenza della società transalpina per mettere il calciatore sin dall'inizio del ritiro a disposizione del nuovo allenatore Gabriele Cioffi.

Il 32enne è un pupillo del nuovo direttore sportivo del Verona Marroccu, che lo ha avuto già ai tempi del Genoa e che spera di chiudere l'operazione a stretto giro e riaverlo in rosa.

Strootman vuole rilanciarsi dopo una stagione condizionata da un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gran parte dell'ultimo campionato, collezionando appena 10 presenze in Serie A e una in Coppa Italia.

In totale, il centrocampista olandese ha totalizzato 10 goal e 20 assist in 129 presenze in Serie A con le maglie di Roma, Genoa e Cagliari. Ora potrebbe esserci un'altra opportunità con il Verona del ds Marroccu e del tecnico Cioffi pronto ad accoglierlo a braccia aperte.