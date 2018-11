Strootman guadagna troppo: spogliatoio del Marsiglia in subbuglio

Non è certo iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Strootman in quel di Marsiglia: prestazioni deludenti e dubbi da parte dei compagni.

Momento nero per l’Olympique Marsiglia. La squadra allenata dall’ex Roma Rudi Garcia, dopo il secco 3-0 subito ieri in casa del Montpellier, si ritrova al sesto posto in Ligue 1, con 19 punti in 12 giornate.

Uno score che mantiene i marsigliesi tutto sommato ancora a contatto con la zona Champions League (-6 dal Lille e proprio dal Montpellier), ma che li relega a 17 lunghezze di distanza dal PSG capolista. Il tutto con la seconda peggior difesa in Francia, meglio solo del Guingamp fanalino di coda e alla pari di Digione e Amiens, altre squadre nei bassifondi della classifica.

A questo, si unisce il solo punto ottenuto nelle prime giornate del girone H di Europa League (lo stesso della Lazio, avversario di giovedì dei francesi).

Come se non bastasse, Garcia sembra poter essere presto vittima di una ‘rivolta’ interna allo spogliatoio. Secondo quanto riporta l’Equipe, infatti, due giocatori sarebbero piuttosto ‘gelosi’ del trattamento riservato dall’allenatore francese a Kevin Strootman, giocatore fortemente voluto dall’ex tecnico della Roma. Si tratta di Thauvin e Payet, uomini cardine dello spogliatoio dell’OM, che ora si sentirebbero messi in secondo piano da Garcia.

Discorso analogo anche per Luiz Gustavo, che da leader in mezzo al campo del Marsiglia si è visto persino arretrato in difesa, per lasciare spazio all’olandese. Un ambientamento non facile, quello di Strootman nella sua nuova squadra. Come non sembra per nulla facile per Rudi Garcia trovare la soluzione a questa crisi, di gioco e di umore.