Tegola Strootman per il Cagliari: intervento al ginocchio, rischia fino a due mesi di stop

Piove sul bagnato per il Cagliari. La compagine sarda, che attualmente occupa il terzultimo posto in classifica in campionato e che non vince una partita nel torneo dallo scorso 17 ottobre (quella contro la Sampdoria è stata la sua unica affermazione in sedici turni) si ritrova ora costretta a rinunciare a Kevin Strootman.

Il centrocampista olandese infatti, nella giornata di lunedì, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che potrebbe tenerlo lontano dai terreni di gioco per un paio di mesi.

Afflitto nel corso delle ultime settimane da alcuni fastidi al ginocchio sinistro, Strootman ha deciso, in accordo con lo staff medico del Cagliari, di sottoporsi ad una visita di controllo presso Villa Stuart.

Dopo gli esami del caso si è deciso per un intervento di ‘cleaning articolare’ che è stato eseguito con successo dal professor Pier Paolo Mariani, che già aveva operato Strootman al ginocchio sinistro nel 2015.

Il giocatore dovrà ora rispettare qualche giorno di convalescenza, prima di iniziare il percorso riabilitativo.

Il suo 2021 è, dal punto di vista calcistico, è ovviamente già finito e la cosa rappresenta un problema non da poco per Mazzarri. Strootman, in questa stagione, non ha potuto esprimersi con continuità a causa di fastidi muscolari, ma resta comunque uno degli uomini più importanti della rosa rossoblù.

Per li sono state sin qui dieci le presenze in campionato, non condite da assist e goal.