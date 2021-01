Strootman al Genoa, l'acquisto è ufficiale: arriva in prestito dal Marsiglia

Il Genoa annuncia l'acquisto di Kevin Strootman in prestito dal Marsiglia fino al termine della stagione.

Dopo due stagioni in con la maglia del , il riporta in Kevin Strootman . Il centrocampista olandese arriva con la formula del rprestito secco, come annunciato ufficialmente dal Grifone.

"Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman (Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni".

Al netto di qualche infortunio di troppo, si tratta di un grande colpo a centrocampo per la squadra di Ballardini. Strootman ha disputato in totale 78 partite nelle ultime due stagioni col Marsiglia, con uno score di 3 reti e 9 assist complessivi.

La sua prima esperienza in , con la maglia della , è stata caratterizzata da gravi infortuni ma anche da grandi prestazioni. In giallorosso Strootman ha giocato 131 partite, con 13 goal e 19 assist all'attivo. Ha ancora 30 anni e se sta bene può fare ancora la differenza in Serie A.