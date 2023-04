Striscione contro la madre, Galtier risponde ai tifosi del Nizza: “Ha 83 anni e si sta riprendendo dal cancro”

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier, duro con i suoi ex tifosi del Nizza: “Se si godono le partite in Europa è grazie a me”.

Il PSG torna alla vittoria in campionato dopo le due sconfitte interne consecutive patite contro Rennes e Lione e, imponendosi in casa del Nizza si assicura la possibilità di tenere in Lens seconda forza della Ligue 1 a sei lunghezze di distanza.

Una partita, quella che si è giocata all’Allianz Riviera, che si è chiusa sullo 0-2 con reti decisive di Messi e Sergio Ramos ma, più che quello che è successo in campo, a far discutere è stato ciò che è successo dopo la partita.

I tifosi del Nizza hanno riservato a Christophe Galtier, attuale tecnico del PSG che nella scorsa stagione si è seduto proprio sulla panchina dell’OGCN, un’accoglienza piuttosto ostile.

Non solo infatti Galtier è stato oggetto per tutta la gara di cori e insulti, ma nel corso della sfida è stato esposto, nella curva occupata dai sostenitori della squadra di casa, un grande striscione con su impressa una frase offensiva rivolta alla madre dell’allenatore.

Galtier, dopo il triplice fischio finale, si è subito indirizzato sotto la curva dove era stato esposto lo striscione con i pollici alzati, scatenando la reazione non solo dei tifosi, ma anche di alcuni tra i suoi ex giocatori del Nizza.

Una telecamera ha catturato le immagini del tecnico che rivolgendosi a Todibo gli ha spiegato.

“Tu l’hai visto lo striscione? E se lo facessimo a te?”.

Galtier, parlando poi in conferenza stampa, è parso molto arrabbiato e turbato.

“Perché ho reagito così? Avete visto? Avete letto? Mia madre ha 83 anni e si sta riprendendo dal cancro. Punto. Se le persone che oggi sono state qui in tribuna quest’anno si stanno godendo delle partite europee è grazie al mio lavoro, è grazie a ciò che ho fatto nella scorsa stagione e questo va oltre a ciò che pensano”.