Come vedere Strasburgo-Brest con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Lo Strasburgo ospita il Brest allo Stade de la Meinau in una partita di Ligue 1 importante per entrambe le zone della classifica.

La squadra di Hugo Oliveira ha vinto soltanto tre delle prime dieci partite di campionato ed è 13ª, con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Con la pressione sull'allenatore in aumento, lo Strasburgo non può permettersi di perdere.

Nell'ultima partita ha perso 3-1 contro il Tolosa e ha rimediato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. L'unica nota positiva è stata la vittoria casalinga per 5-1 contro l'Auxerre all'inizio di novembre, che ha mostrato di cosa è capace questa rosa.

Il Brest arriva in condizioni decisamente migliori. La squadra di Julien Lachuer è nona in classifica e ha vinto tre delle ultime cinque partite di campionato, tra cui quella per 2-0 contro il Lione e la trasferta a Lorient, sempre per 2-0.

Gli ospiti hanno anche segnato con continuità nelle ultime settimane: undici goal nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Una produzione offensiva che metterà alla prova la difesa dello Strasburgo, apparsa vulnerabile.

Il futuro di Olivier al club è finito sotto esame, aggiungendo tensione alla sfida dello Stade de la Meinau. I padroni di casa hanno bisogno di un risultato per allentare la pressione.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Strasburgo-Brest, compresi l'orario d'inizio, le notizie sulle squadre e il loro stato di forma più recente.

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