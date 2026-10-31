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Strasburgo-Auxerre in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Strasburgo vs Auxerre
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Tutto quello che c’è da sapere per vedere Strasburgo-Auxerre in diretta oggi in Ligue 1.

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Presentazione della partita

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Ligue 1 - Game Week 9
Stade de la Meinau

Lo Strasburgo ospita l'Auxerre allo Stade de la Meinau in una sfida di Ligue 1 che, a questo punto della stagione, ha un peso notevole per entrambi i club.

La squadra di Hugo Oliveira attraversa un periodo difficile e vuole disperatamente fermare un calo che l'ha vista raccogliere appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato. La pressione aumenta alla Meinau.

L'Auxerre arriva a Strasburgo con maggiore fiducia. La squadra di Will Still ha vinto tre delle ultime cinque partite e si presenta a questa sfida con uno slancio concreto.

Lo Strasburgo è vicino alla zona retrocessione, mentre l'Auxerre occupa una posizione tranquilla a metà classifica. La differenza in classifica rende la posta in palio molto diversa per le due squadre.

Una lunga lista di infortunati continua a limitare le opzioni di Oliveira. Per interrompere la serie negativa, i padroni di casa dovranno trovare soluzioni con una rosa ridotta.

Per l'Auxerre, tre punti consoliderebbero la posizione in classifica e aumenterebbero il distacco dalle squadre in difficoltà alle sue spalle.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere questa partita di Ligue 1, compresi l'orario d'inizio, le ultime notizie sulle squadre e i risultati recenti.

Ultime notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Strasburgo - Auxerre

4-2-3-1
Strasburgo crest
Strasburgo
STR
Formazione
Auxerre crest
Auxerre
AJA
3-4-2-1
F. JoergensenF. Joergensenteam-logoJ. Mitchellteam-logoG. AntwiK. CoulibalyK. CoulibalyOsoOsoteam-logoD. SousaG. YassineG. YassineD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. Reynateam-logoP. Demba DiopC. HarderC. HarderP. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoA. TuanzebeA. TuanzebeC. AkpaC. AkpaL. SyL. SyK. DanoisK. DanoisF. OppegaardF. OppegaardN. AhamadaN. AhamadaD. NamasoD. NamasoR. FaivreR. FaivreC. ArcherC. Archer
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Auxerre
AJA
4-2-3-1
Strasburgo

Formazione titolare

Auxerre

Allenatore

  • H. Oliveira
  • W. Still

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