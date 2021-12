Lo strano caso del Benevento: vicino il secondo rinvio di fila per un focolaio tra gli avversari

L'aumento dei contagi da Covid-19 si sta riversando anche sul calcio, condizionato dalle frequenti positività tra i calciatori e dalle imposizioni delle ASL di turno: quella di Salerno ha impedito alla Salernitana di viaggiare ad Udine, e lo stesso si appresta a (non) fare il Benevento.

I giallorossi non scendono in campo dal 15 dicembre, in occasione della sconfitta di misura in Coppa Italia contro la Fiorentina, mentre in Serie B l'ultima garà è datata addirittura 10 dicembre: il motivo è da ricercare nel focolaio sviluppatosi in seno al Monza, bloccato dall'ATS locale e impossibilitato al trasferimento in Campania per affrontare la squadra di Fabio Caserta domenica scorsa.

Una storia che sta per ripetersi anche per quanto riguarda la prossima giornata, in programma a Santo Stefano: Benevento di scena a Ferrara contro la SPAL, anch'essa però colpita da un'ondata di contagi che sta per indurre la Lega Serie B a decretare un nuovo rinvio.

Il Benevento si vedrebbe così costretto a rinunciare a scendere in campo per la seconda volta consecutiva, sempre a causa del Covid-19 che sembra avere un conto in sospeso con gli avversari di turno dei sanniti: una coincidenza più unica che rara.