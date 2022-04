Lo strano caso di Alberto: esonerato dopo la prima giornata per il secondo anno di fila

L'esonero è sempre una cattiva notizia per ogni allenatore ma, se questo arriva dopo la prima giornata di campionato, allora il dispiacere è doppio per tutto il poco tempo avuto a disposizione per rimettere le cose in sesto.

Di esoneri dopo appena 90 minuti del Brasileirao Alberto ne ha conosciuti addirittura due: l'ultimo, in ordine di tempo, ad opera dell'Athletico Paranaense con cui aveva vinto una Copa Sudamericana.

L'ex terzino con un passato in Italia tra Udinese e Siena tra il 1999 e il 2008, paga il pesante 4-0 subìto all'esordio per mano del San Paolo: inutile il rendimento che aveva portato al già citato successo continentale e al raggiungimento della finale di Coppa del Brasile persa contro l'Atletico Mineiro, alla fine ad avere la meglio sono state le false partenze in campionato e in Copa Libertadores (oltre all'eliminazione dal Campeonato Paranaense).

La peculiarità di tale esonero è che sia il secondo giunto con questa strana modalità, ossia soltanto dopo una gara di campionato: un anno fa Alberto era andato incontro alla stessa sorte quando si trovava alla guida del Cuiabá, avventura finita ancor più precocemente.

Alla base di quell'allontanamento, però, vi erano questioni extra-calcistiche riconducibili ad una presunta storia con la moglie del presidente, poi smentita con forza dal diretto interessato sul suo profilo Instagram.