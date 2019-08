Stramaccioni sbotta alla prima sconfitta: "Mi hanno tolto anche l'interprete"

Andrea Stramaccioni ha perso la prima partita di campionato con l'Esteghlal: in conferenza si è sfogato ricordando Alberto Malesani.

L'avventura in per Andrea Stramaccioni non è cominciata nel migliore dei modi, per usare un eufemismo. L'ex tecnico dell' ha perso la prima partita di campionato con il suo Esteghlal, per uno a zero contro il Machine Sazi.

When an Italian coaches in Iranian league. 🤪 pic.twitter.com/FHSvfgg5DW — Mehryar (@Mehryar10) August 23, 2019

Ma la vera notizia arriva dalla conferenza stampa post-partita di Stramaccioni, con tutta la rabbia possibile sgofata davanti ai microfoni. Il tecnico è fuorioso soprattutto perché non ha avuto l'interpete in campo, come richiesto.

"Quello che è successo oggi è una mancanza di rispetto per me e per la mia professionalità. Non c'è rispetto, ho vissuto due mesi pieni di problemi ma non mollo e adesso mi hanno tolto anche l'interprete. Sapete questo come si chiama in ? Sabotaggio. Io resto qui, non mollo, lo faccio per i tifosi che sono fantastici".

La conferenza ha ricordato un paio di uscite di Alberto Malesani ai tempi del Panathīnaïkos, anch'egli in difficoltà con la lingua e in una situazione generale non idilliaca dal punto di vista sportivo.

Stramaccioni proverà a rifarsi in futuro, intanto il primo passo in Iran è stato parecchio complicato.