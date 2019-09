Stramaccioni respinge le accuse: "Nessuna censura dalla Federcalcio dell'Iran"

Stramaccioni è rimasto bloccato in Iran per problemi burocratici e ha negato di aver ricevuto censure dalla Federcalcio iraniana : "Nessuna censura".

Il caos che vede al centro Andrea Stramaccioni in non sembra ancora vicino a una soluzione. Il tecnico è rimasto bloccato in Iran per problemi burocratici, che non sarebbero stati ancora risolti.

Strramaccioni con un comunicato ha smentito fermamente le accuse di "comportamento non professionale e dichiarrazioni non vere", aggiungendo che in più non gli è mai stata notificata né la nota di censura né l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

"In merito ad una presunta nota di censura per 'comportamento non professionale e dichiarazioni non vere' che sarebbe stata inviata dal Comitato internazionale della Federcalcio iraniana al sottoscritto, si precisa quanto segue: premesso che non solo non mi è mai stata comunicata tale nota di censura ma nemmeno notificata l’apertura del relativo procedimento disciplinare, in violazione dei più elementari diritti alla difesa, si nega fermamente di aver posto in essere qualsivoglia simile comportamento e se ne respinge pertanto ogni addebito a riguardo, peraltro vago e generico".

Non il primo episodio di tensione per il tecnico ex e , che circa due settimane fa ha alzato i toni in conferenza stampa dopo la prima sconfitta del suo Esteghlal.