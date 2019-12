Stramaccioni-Esteghlal, tifosi in piazza: proteste in favore dell'allenatore

Dopo l'annuncio della risoluzione del contratto di Stramaccioni per pagamenti irregolari, i tifosi dell'Esteghlal sono scesi in piazza a protestare.

Teheran è in subbuglio. Le proteste questa volta non hanno solamente delle motivazioni politiche: alcuni tifosi dell'Esteghlal hanno manifestato sotto al Ministero dello Sport per la risoluzione del contratto di Andrea Stramaccioni.

L'ex allenatore di e nella giornata di ieri aveva annunciato di aver trovato l'accordo con club iraniano per la risoluzione del contratto per via dei pagamenti irregolari ricevuti dall'Esteghlal. Una rescissione per 'giusta causa' che ha fatto infuriare i tifosi iraniani.

Stramaccioni era molto amato a Teheran perché, dopo un avvio difficoltoso, aveva risollevato le sorti della squadra portando l'Esteghlal al primo posto della classifica. L'allenatore italiano è attualmente su un volo diretto a , mentre il suo staff è ancora bloccato in .