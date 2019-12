Stramaccioni-Esteghlal addio: risoluzione per pagamenti irregolari

Un'esperienza da incubo, che però negli ultimi tempi aveva regalato finalmente delle gioie. Andrea Stramaccioni lascia l'Esteghlal, salutando l' dopo circa 6 mesi.

Alla base della risoluzione contrattuale, vi sarebbero dei pagamenti irregolari corrisposti dal club nei confronti del tecnico italiano e del suo staff.

L'Esteghlal avrebbe aggirato alcune sanzioni internazionali cadendo così nell'illecito, da cui è scaturito il divorzio con Stramaccioni. Il quale, in Iran, era ormai divenuto un beniamino.

"Andrea Stramaccioni insieme ai suoi collaboratori dello staff tecnico - Marco Caser, Sebastian Eduardo Leto e Omar Danesi - comunicano di aver terminato unilateralmente il contratto di lavoro con l’Esteghlal F.C. di fronte alla F.I.F.A. con effetto dal 6 Dicembre 2019".

"Stramaccioni e i suddetti membri del suo staff tecnico vorrebbero cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i giocatori della Prima Squadra e il resto dello staff per le eccellenti prestazioni e per la cooperazione professionale che hanno permesso al Team di raggiungere la vetta della classifica nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi mesi".