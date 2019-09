Stramaccioni bloccato in Iran: "Problema burocratico, il club risolverà la questione"

Andrea Stramaccioni è stato bloccato in aeroporto per questioni burocratiche, il comunicato da Teheran: "L'Esteghlal sta lavorando per risolvere".

Brutta vicenda per Andrea Stramaccioni in , dove allena ormai dall'inizio dell'estate: l'ex allenatore dell' è stato bloccato in aeroporto a causa di un problema burocratico riguardante il visto, ma ha voluto tranquillizzare tutti spiegando nel dettaglio l'accaduto.

Queste le parole del tecnico riportate dall'ANSA a Teheran:

"Il club sapeva della mia partenza per una breve vacanza on . Al termine della partita con il Foolad, considerando che era prevista una breve sosta del campionato, mi sono recato in aeroporto con il mio collaboratore Sebastian Leto per trascorrere un paio di giorni in Italia con le rispettive famiglie dopo quasi due mesi di intenso e ininterrotto lavoro. Di ciò il club era perfettamente informato, avendo anche organizzato il relativo transfer in aeroporto. Purtroppo, per motivi di natura burocratica e amministrativa non è stato possibile lasciare il Paese. L'Esteghlal, tuttavia, già da stamane si è attivato per risolvere la questione".

Una disavventura che sembra dunque potersi risolvere in breve tempo per Stramaccioni, che nel giugno 2019 ha firmato un contratto biennale da 1,6 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo anno.