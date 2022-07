Strakosha saluta la Lazio e vola in Premier League: visite in corso con il Brentford

Accordo raggiunto tra il club inglese e l'ormai ex portiere della Lazio: visite mediche in corso per l'albanese, poi la firma sul contratto.

Thomas Strakosha riparte dall'Inghilterra. L'ormai ex portiere della Lazio ed estremo difensore della nazionale albanese è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo l'addio ai biancocelesti al termine del contratto che legava il club capitolino e il calciatore fino al 30 giugno scorso. Come riferisce 'Sky Sport', in questi minuti Strakosha sta svolgendo le visite mediche con il Brentford, prima di firmare il contatto. Il portiere classe 1995 inizierà, dunque, la sua avventura in Premier League con la squadra che si è piazzata al 13° posto nell'ultimo campionato. Svincolato, Strakosha aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con la Lazio e intraprendere una nuova avventura. Si chiude dopo 208 presenze e 62 clean sheet l'esperienza in biancoceleste del portiere e figlio d'arte.

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Alle porte c'è una nuova sfida. Thomas è pronto a intraprendere un percorso oltremanica, con il Brentford che ha battuto la concorrenza e ha strappato il sì del calciatore. Ora le visite, poi la firma e l'ufficialità: Strakosha saluta definitivamente la Lazio e riparte dalla Premier League.