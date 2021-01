Strade di Madrid impraticabili: giocatori dell'Atletico all'allenamento con la Panda 4x4

Un amico di Carrasco ha prestato al belga la vettura della FIAT, vista l'impossibilità di utilizzare le sue fuoriserie per raggiungere il campo.

Allerta in per la tempesta 'Filomena', che sta causando grossi problemi sopratutto nella capitale Madrid. La più forte degli ultimi 40 anni, ha visto la temperatura scendere a -10 gradi, con conseguenti rallenamenti del traffico e delle autostrade. Anche per i giocatori dell'Atletico.

Strade difficili da percorrere in virtù di neve e ghiaccio? La soluzione grazie a Yannick Carrasco, ala di Simeone: insieme a Lemar, Hermoso e Vrsaljko, che ha postato filmati e foto immediatamente virali sui social, tutti a bordo di una vecchia Fiat Panda 4x4.

Tra questi anche il video che vede il compagno di squadra Llorente sorpasso in autostrada proprio dalla Panda, mentre tutti erano intenti a recarsi al campo di allenamento dell' in vista del big match contro il previsto nella serata di martedì 12 gennaio.

Carrasco ha spiegato di aver avuto la vettura in prestito da un amico, così da ovviare all'impossibilità di prendere le sue fuoriserie, così come i compagni, per via delle strade al limite dell'impraticabilità.