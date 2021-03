C'è una strada per il ritorno di Ronaldo al Real: "Contratto di un anno, tassazione agevolata"

Il Real Madrid potrebbe permettersi di nuovo Ronaldo con un contratto annuale: ciò consentirebbe al club e al giocatore un notevole risparmio fiscale.

L'eliminazione dalla Champions League è stato un colpo duro da assorbire per la Juventus, con il conseguente effetto della creazione di voci che non possono lasciar tranquilli i tifosi: per ora si tratta soltanto di rumors, ma quella di un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è una suggestione che soprattutto in Spagna sta trovando terreno fertile.

Il popolo blanco sogna all'idea di rivedere il proprio idolo con la camiseta che gli ha regalato quattro Champions, un dietrofront che avrebbe del clamoroso e per il quale si sta cercando di capire quanti margini, soprattutto a livello economico, ci siano.

Intervistato da 'AS', l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Toni Roca ha svelato quello che potrebbe essere un escamotage, sia per il giocatore che per il club, per ottenere un risparmio fiscale evidente e far sì che l'operazione vada in porto.

"Se il Real offrisse a Ronaldo un contratto annuale, il portoghese non sarebbe considerato un residente in Spagna, poiché non trascorrerebbe qui 183 giorni dell'anno solare. Essendo un non residente, Cristiano eviterebbe di pagare le tasse sul 50% del suo stipendio ma dovrebbe farlo solo sul 19%. Lo stesso varrebbe per le altre entrate provenienti dalle varie sponsorizzazioni siglate in tutto il mondo. Il club avrebbe il vantaggio di assumere un costo inferiore per pagare al giocatore ciò che guadagna in netto. E Ronaldo non pagherebbe nulla per i diritti d'immagine all'estero".

Questo trattamento fiscale permetterebbe al Real Madrid di garantire a Ronaldo i 31 milioni netti percepiti alla Juventus, con un esborso totale di circa 40 milioni. Cifra simile a quella lorda relativa al precedente contratto, con cui il portoghese guadagnava 'solo' 20 milioni netti.

Un contratto biennale, invece, richiederebbe uno sforzo maggiore da ambo le parti: la società si troverebbe di fronte a un costo pari al doppio dello stipendio netto, e Cristiano pagherebbe 20 milioni per i suoi diritti di immagine poiché risulterebbe residente in Spagna.