Storico Cristiano Ronaldo: è il goal 5000 della Juventus in Serie A

La rete messa a segno da Cristiano Ronaldo nel derby è la numero 5000 della Juventus in A: la 1000 fu di Parola, la 4000 di Di Vaio.

Non è solo il goal che permette alla Juventus di venire a capo di un derby scorbutico ed equilibrato. Non è solo il goal che consente di scavare l'ennesimo solco su tutte le inseguitrici. Il rigore vincente di Cristiano Ronaldo al Torino ha in sé anche qualcosa di storico: è il numero 5000 dei bianconeri in Serie A. Nessuno c'era ancora riuscito.

5000 reti segnate da uomini diversi, campioni o fuoriclasse ma raramente calciatori normali. Nella storia bianconera, in questo senso, c'è ad esempio un certo Carlo Parola, l'uomo della rovesciata finita sulla copertina delle figurine Panini. Uno che prima diede spettacolo in campo, poi vinse in panchina. E fu proprio lui, in un Lucchese-Juventus, a mettere a segno la rete numero 1000.

5000 - Cristiano Ronaldo ha realizzato il gol numero 5000 in Serie A per la #Juventus , prima squadra a raggiungere questo traguardo nel massimo campionato. Traguardo .#TorinoJuve pic.twitter.com/LuuYav9rRm — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 dicembre 2018

La 2000? Di Gianni Rossi, che alla Juventus giocò appena una stagione (1962/63) firmando quell'unica rete. Singola, ma leggendaria. La 3000 fu a opera di Massimo Briaschi nel 1984, epoca d'oro della Signora del Trap. La 4000, infine, di Marco Di Vaio nel 2003.

Ed eccoci al goal numero 5000 della Juventus in Serie A. Un calcio di rigore anonimo, bruttino, calciato tutto sommato male, col rischio che Ichazo ci arrivasse e rovinasse la festa. Ma allo stesso tempo un rigore vitale. Per i tre punti, per la classifica, per tutto quel che si vuole. Ma anche per colorare di bianco e nero un altro pezzo di storia.