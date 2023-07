La storia di Pione Sisto: dal calcio a una setta che chiede l'indipendenza al Portogallo

Il calciatore del Midtjlland sui social: "Sono un uomo spirituale che crede in un bene superiore".

Pione Sisto è stata una promessa mancata. Qualche anno fa, agli esordi con il Midtjlland, aveva impressionato a tal punto che sembrava potesse essere un talento generazionale. Gli anni successivi hanno poi rivelato che, oltre al grande talento, in Pione ci fosse anche un carattere particolare, che lo ha portato a compiere delle azioni che gli sono costate il posto al Celta Vigo.

Le ultime notizie che lo riguardano sono però ancor più assurde. Recentemente, infatti, il classe 1995 avrebbe acquistato 4,7 ettari di terreno a Oliveira do Hospital, comune di 4.400 abitanti nella regione di Coimbra in Portogallo.

Un acquisto volto a favorirebbe attività di una setta guidata da un santone inglese, Água Akhabl Pinheiro, che vuole formare uno stato indipendente, il ‘Reino do Pineal'.

Si tratterebbe di un territorio governato da regole proprie e che ha visto nelle nuove terre di Pione Sisto il luogo ideale per realizzare il suo progetto.

Il giocatore è intervenuto sui social per chiarire e spiegare le voci.

"Sono un atleta, imprenditore e filantropo, sono soprattutto un uomo spirituale che crede in un bene superiore. La fondazione Pineal è uno dei tanti progetti spirituali, culturali, ambientali ed ecologici a cui ho donato tempo ed energia. Penso che il mondo abbia bisogno di più organizzazioni che mettano natura, ambiente e salute al primo posto. Finché la Fondazione continuerà a vivere legalmente, pacificamente e spiritualmente secondo i loro principi, continuerò ad appoggiare i loro sforzi in tutti i modi possibili".