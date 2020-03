Stop per il coronavirus, Anderlecht costretto a licenziare il vice-allenatore

Pär Zetterberg, bandiera da giocatore e fino ad ora vice-allenatore dell'Anderlecht, è stato licenziato per motivi finanziari dal club.

Il coronavirus cominciare a danneggiare in modo pesante anche il mondo del calcio. In , un club glorioso e storico come l' si trova in netta difficoltà finanziaria dopo la sospensione della stagione, con i relativi mancati incassi.

L'Anderlecht ha infatti annunciato il licenziamento del suo vice-allenatore, lo svedese Pär Zetterberg, per motivi finanziari dopo che la pandemia di coronavirus ha portato alla cessazione del campionato di calcio. Questa la nota diffusa dal club belga.

"Il licenziamento è dovuto alla significativa perdita di entrate dopo la fine del campionato per l'emergenza coronavirus. Il calcio professionistico, come la maggior parte delle altre attività economiche, deve affrontare una grande sfida a causa dell'epidemia del virus Covid 19. Questo ha un grande impatto finanziario sul funzionamento del club".

Pär Zetterberg è un vero simbolo dell'Anderlecht, e questa è la cosa che sorprende di più. Da giocatore ha vestito quella maglia in più occasioni: dal 1986 al 1991, dal 1993 al 2000 e dal 2003 al 2006.

Nell'ultimo periodo svolgeva appunto il compito di vice-allenatore di Franky Vercauteren, primo allenatore del club.