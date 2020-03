Stop a Champions ed Europa League, Euro 2020 rinviato: Serie A fino a giugno?

Secondo Sky, stop a Champions ed Europa League con rinvio degli Europei: la Serie A può scendere in campo fino a giugno.

In attesa di comunicazioni ufficiali, inizia a trapelare l'intenzione dell'UEFA alla luce dell'emergenza Coronavirus. A svelarla è 'Sky', spiegando come ci si avvia ad un'autentica rivoluzione rispetto a quanto previsto.

Alessandro Alciato, infatti, spiega come le gare di giovedì valide per gli ottavi d'andata di per il momento siano state le ultime delle Coppe continentali: l'UEFA - che si riunirà martedì prossimo - ha deciso di fermare sia EL che .

+++In campo stasera l’Europa League, poi da domani stop alle competizioni europee (Champions League e Europa League). Euro2020 rinviato. Stagione allungata fino all’estate, per finire i vari campionati nazionali e le coppe europee. Si va verso questo scenario — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 12, 2020

Ma non è tutto, perchè si va anche verso il rinvio di : il torneo per nazionali, potrebbe essere recuperato a settembre o addirittura nel 2021 .

Altre squadre

Infine i campionati, compresa: lo scenario è quello di prolungarli fino all'estate al pari delle competizioni europee - verosimilmente giugno - in modo da poter smaltire le varie giornate posticipate per far fronte all'allarme Coronavirus. Un vero e proprio ribaltone.