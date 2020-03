Stop alla Serie A: i giocatori potranno allenarsi regolarmente

Si ferma la Serie A con il decreto firmato dal premier Conte, ma i giocatori delle squadre potranno continuare ad allenarsi regolarmente.

La si ferma per fronteggiare la grave emergenza Coronavirus. Il decreto firmato dal premier Conte blocca tutte le competizioni sportive sul suolo nazionale, ma non impedisce ai calciatori professionisti di continuare ad allenarsi regolarmente.

All'interno del primo articolo del decreto viene spiegata nel dettaglio la situazione riguardante gli atleti:

"Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali".

Altre squadre

