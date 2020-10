Stop al calcetto: nel dpcm di ottobre il divieto di giocare tra amici

Nel dpcm che verrà formalizzato nelle prossime ore dovrebbe esserci lo stop agli sport amatoriali: vietato il calcetto tra amici.

Stop al calcetto a agli sport amatoriali di contatto. E' quanto dovrebbe prevedere il nuovo dpcm che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Il governo ha intenzione di intervenire sulle attività sportive non professionistiche per cercare di limitare il contagio da COVID-19, vista la crescita esponenziale dei numeri negli ultimi giorni.

Nel dpcm del 12 ottobre, anticipato di qualche giorno rispetto alle previsioni, verranno vietate le partitelle di calcetto tra amici, incluse nel novero degli sport da contatto, potenzialmente molto più pericolosi degli sport individuali. No a sport come calcio a 5 e basket, ma anche a pallavolo o rugby, boxe e arti marziali in generali. Dovrebbero essere invece consentiti sport come il tennis o il padel così come jogging e footing. Non sono previste novità per quanto riguarda palestre e piscine.

Il divieto di giocare a calcetto, indoor e outdoor, così come a calcio a 8 o quello a 11 (sempre in maniera amatoriale), avrà effetto immediato dopo la formalizzazione del dpcm. Al vaglio attualmente anche la possibilità di uno stop per il calcio dilettantistico e giovanile.