Stoke City, Berahino ci ricasca: arrestato per guida in stato di ebbrezza

Berahino, attaccante dello Stoke City, è stato arrestato lunedì per guida in stato di ebbrezza. Ha dichiarato che stava sfuggendo a dei malviventi.

Nottata movimentata quella trascorsa lunedì dall'attaccante dello Stoke City Saido Berahino. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Sun il giocatore è stato arrestato dalla polizia verso le tre di notte per guida in stato di ebbrezza.

L'attaccante, nel momento in cui è stato fermato dai poliziotti, ha però affermato di essere salito in macchina per sfuggire ad una banda, che gli aveva rubato l'orologio e che stava tentando di rubargli anche le chiavi della macchina.

Queste le dichiarazioni della Polizia al riguardo, dove si specifica che l'uomo era alla guida di una Rover nera.

"Lunedì 18 febbraio, alle 03:00, la polizia è stata chiamata per intervenire in Great Russell Street, WC1. La macchina è stata fermata dalla polizia a Bedford Square e un uomo di 25 anni è stato arrestato per sospetto di guida in stato di ebbrezza".

Già nel 2015 Berahino si è visto sospendere per un anno la patente a causa della guida in stato di ebbrezza. Sembra che in seguito all'ennesimo episodio che lo riguarda la società abbia deciso di corrispondergli nel mese corrente uno stipendio ridotto (circa 80.000 sterline in meno).